Roma, 2 apr — Potrebbe apparire come un paradosso: dopo due anni di burocrazia anti-pandemica sempre più irrazionale e di misure spesso prive di reale senso scientifico, e sebbene spirato lo stato di emergenza, ecco arrivare a scoppio ritardato le sanzioni per gli over 50 inadempienti all’obbligo vaccinale. L’elefantiaca e tortuosa procedura escogitata, ha infatti portato a dover incrociare i dati sanitari detenuti dalle Aziende sanitarie con le istruttorie avviate da Agenzia delle Entrate: all’esito di questo contorto percorso, sono stati identificati due milioni di «renitenti» all’obbligo di vaccino, come piace dire agli entusiasti del linguaggio militare prestato alla pandemia.

Arrivano le sanzioni per gli over 50 non vaccinati

Proprio ora che scompare il green pass rafforzato — ma non quello base, rendendoci di fatto uno dei pochi Paesi occidentali ad avere misure del genere — arrivano le sanzioni; cento euro una tantum per gli over 50 che non abbiano ottemperato all’obbligo. E’ proprio di questi giorni l’invio da parte del Ministero della Salute e di Agenzia delle Entrate Riscossione dei primi avvisi che notificano agli interessati l’avvio dell’iter sanzionatorio.

Le modalità

Una volta ricevuto l’avviso, il cittadino avrà dieci giorni di tempo per comunicare formalmente alla propria ASL territorialmente competente se è esentato dall’obbligo vaccinale per motivazioni mediche certificate. Espletato questo passaggio, verrà successivamente inviata la cartella di pagamento a tutti i soggetti che non verranno ritenuti sufficientemente giustificati nel loro non essersi vaccinati. L’anacronismo di queste misure è però specchio perfetto dei tempi che stiamo vivendo e dell’attuale classe politica: mentre tutto il mondo torna alla vita e alla normalità, il ministro della Salute non fa altro che parlare di quarta dose e invocare l’uso della mascherina.

Cristina Gauri