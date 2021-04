Firenze, protesta davanti al consiglio regionale: “Chiarire legami tra ‘ndrangheta e Pd” (Video)

Firenze, 28 apr – Un secco “no” a ogni infiltrazione mafiosa e voglia di chiarezza assoluta sui legami recentemente emersi tra ‘ndrangheta e Partito Democratico in Toscana: questo ha portato le associazioni Firenze Identitaria e Il Dirigibile – Spazio non conforme Valdera stamattina in via Cavour a Firenze, davanti alla sede del Consiglio regionale toscano.

Di Giulio (Firenze Identitaria): “No a Toscana postribolo di mafie”

“Siamo qui perché la nostra Regione non deve diventare un postribolo di mafie e comitati d’affari”, ha dichiarato il responsabile di Firenze Identitaria Saverio Di Giulio, “dall’indagine della direzione distrettuale antimafia emerge che l‘ndrangheta ha messo le mani su molte imprese toscane, creando un monopolio sullo smaltimento dei rifiuti tossici. Gli inquirenti hanno evidenziato un sistema di favori da parte di importanti esponenti del Partito Democratico nei confronti di imprenditori in odor di mafia, addirittura presentando e facendo votare un emendamento funzionale a omettere i controlli sul depuratore Aquarno di Santa Croce sull’Arno, operazione effettuata su richiesta diretta di quello che la Procura ha definito sodalizio criminale”.

Romano (Firenze Identitaria): “Pd chiarisca”

“Nonostante la gravità delle accuse, il PD non sta fornendo risposte soddisfacenti ai cittadini toscani, ci sembra anzi che si vogliano confondere le acque”, ha proseguito Chiara Ambra Romano di Firenze Identitaria, “la magistratura ha iscritto nel registro degli indagati Ledo Gori, Capo di Gabinetto di Rossi prima e di Giani adesso, oltre al Dirigente della direzione ambiente della Regione Toscana, Edo Bernini, il consigliere regionale del Pd, Andrea Pieroni e la sindaca di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda, per la quale si ipotizza addirittura il reato di associazione a delinquere. Al di là di come finirà la vicenda giudiziaria, esistono gravissime responsabilità politiche, relazioni malate che secondo gli inquirenti hanno causato lo smaltimento abusivo di 8000 tonnellate di rifiuti contaminati sotto il manto stradale della SR429, tra Empoli e Castelfiorentino“.

Veropini (Il Dirigibile Valdera): “Regione dia risposte”

Rincara la dose Antonella Veropini, ex consigliere comunale di Santa Croce sull’Arno e membro dell’Associazione Il Dirigibile Valdera: “L’inchiesta ha portato alla luce una situazione inquietante, fatta di eco-reati che mettono a rischio la salute di milioni di toscani. Vogliamo che la magistratura vada a fondo velocemente, punendo severamente i colpevoli in modo da permettere ai conciatori onesti di non restare economicamente danneggiati, più di quanto non lo siano già stati dai costi di depurazione sostenuti negli ultimi anni. La Regione deve fornire risposte precise anche al fine di tutelare gli operatori sani di un comparto molto importante per il nostro territorio”.

Ilaria Paoletti