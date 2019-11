Roma, 26 nov – Non fa una grinza il ragionamento della Fornero che a L’aria che Tira ha dato il suo endorsement alle sardine. “Le sardine non mi criticano quando scendono in piazza, quindi sono un movimento di giovani intelligenti, quindi le sostengo” è, in sintesi, il sunto del traballante intervento dell’ex ministro montiano. Non solo: è convinta che i giovani abbiano capito il senso della riforma pensionistica varata nel 2011 che ha letteralmente cavato il sangue dalle vene dei lavoratori italiani. “Ho una sensazione positiva riguardo le sardine – spiega la Fornero – Devo dire che ben prima che il movimento si manifestasse in maniera così potente, ho incontrato moltissimi giovani riuniti in associazioni e desiderosi di comprendere. Giovani che rifiutano la negazione della complessità che oggi impera in politica, per cui tutto deve essere facile”, prosegue entusiasta. “Mi piace l’atteggiamento positivo che non condanna tutti”, (leggi: che non condanna lei). Per l’ex ministro, quindi,

E conclude: “I giovani mostrano di avere capito la necessità di riforme, che tutte le riforme non sono necessariamente giuste ma vanno fatte, e l’idea di cancellarle soltanto in nome ‘del buon tempo antico’ è sbagliata” e qui il capolavoro: “hanno anche capito che la riforma delle pensioni era un tentativo di riequilibrare il bilanciamento economico, fortemente sbilanciato a scapito delle nuove generazioni”. Buon per lei che ha trovato un gregge ben nutrito di seguaci che non la criticano. A noi non resta che piangere.

Cristina Gauri