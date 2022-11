Roma, 26 nov – Frana a Ischia. Un nubifragio sull’isola, dalle 5 di stamani, ha provocato allagamenti e smottamenti. “Sono otto i morti accertati per la frana a Ischia”. E’ quanto dichiarato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell’inaugurazione della nuova metropolitana M4 di Milano. Molte le persone disperse a Casamicciola, a causa di una frana provocata da un temporale. Tra i dispersi c’è pure una famiglia composta da marito, moglie e un neonato. Dispersa anche una ragazza di 25 anni. Si trovavano tutti in due case travolte dal fango lungo via Celario.

Frana Ischia, immobili crollati e 30 famiglie isolate

“Ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati”, dice il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, in collegamento con gli altri sindaci di Ischia e la prefettura. “Stiamo cercando di aprire un varco pedonale per portare queste persone a piazza Maio e da lì trasportarle verso i comuni di Lacco Ameno e Forio attraverso la strada borbonica, che in questo momento è quella più pulita e più sicura, per farli alloggiare”, dice il primo cittadino all’Adnkronos. Il sindaco, intanto, ha messo a disposizione il Palazzetto dello sport adiacente l’ospedale Rizzoli, per accogliere le persone in fuga dalle abitazioni considerate a rischio.

Stando a quanto appreso dall’Ansa, oltre ai dispersi accertati a Casamicciola, risulta irrintracciabile una famiglia composta da padre, madre e due bambini, residenti a monte di Piazza Maio, zona interessata in pieno dalla frana e non ancora raggiungibile dai mezzi di soccorso. Altre persone sono rimaste bloccate nell’Hotel Terme Manzi, al momento senza corrente elettrica.

La frana a Ischia si è generata nella zona alta di via Celario, raggiungendo poi il lungomare in piazza Anna De Felice. Diverse le auto in sostra travolte e trascinate fino al mare. Un uomo è stato travolto da fango, ma fortunatamente salvato. Sul posto sono presenti i Carabinieri, la Protezione civile, la Polizia municipale e i Vigili del fuoco. Rinforzi inviati anche da Napoli.

