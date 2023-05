Non pago dell’aggressione, il gambiano avrebbe anche tentato di rovistare nell’appartamento della donna, alla ricerca di oggetti di valore, per tentare di rubare qualcosa. L’uomo è finito in manette. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto per le accuse di tentata rapina, violenza sessuale, in relazione al tentativo di abusi, e lesioni. La donna è stata trasportata in stato di choc al pronto soccorso, dove vi è entrata in codice giallo.