Il grande tennis all’aperto torna al Foro Italico con il tradizionale appuntamento degli Internazionali d’Italia 2023. Numerose le stelle della racchetta mondiale che si sfideranno in match emozionanti sui campi in terra rossa della Capitale. Ci saranno i migliori del ranking mondiale sia nel maschile, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che nel femminile, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. Per l’Italia, presenti il nostro Jannik Sinner, numero 8 dell’ATP, e Miriana Trevisan, numero 18 nella classifica WTA. Tra i grandi assenti, Matteo Berrettini e Rafael Nadal. Si prospetta un Master 1000 tutto da seguire per gli appassionati, con le qualificazioni iniziate l’8 maggio ed i principali match a partire dall’11 maggio, una kermesse di sport che si protrarrà sino alla finale del maschile in programma domenica 21.

Internazionali d’Italia 2023, i favoriti per la vittoria

Ancora è presto per pronosticare chi arriverà in finale ma i principali candidati sono Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero 1 e 2 del ranking mondiale. A tal riguardo i siti di quote scommesse per il tennis sono abbastanza concordi: lo spagnolo è il favorito per la vittoria a 2.40, il serbo a 4.00. In questo momento effettivamente appare più in forma il giovane talento di Murcia, anche se l’attuale numero 1 può contare su una maggiore esperienza nel giocare i grandi eventi. I due, guardando il tabellone maschile, potranno incontrarsi soltanto in finale. Un duello tutto da seguire.

Gli italiani più attesi al Foro Italico

Dopo aver saltato il torneo di Montecarlo, Jannik Sinner si presenta a Roma con l’intenzione di stupire ed andare il più avanti possibile. Inserito nella parte del tabellone di Djokovic, potrebbe incontrarlo soltanto in semifinale mentre nei quarti è immaginabile la sfida con Casper Ruud, se i pronostici della vigilia saranno rispettati. L’altoatesino vuole confermarsi come uno dei migliori tennisti al mondo e per riuscirci dovrà dimostrarlo a Roma.

Un altro italiano da cui il pubblico si aspetta molto è Lorenzo Musetti, attuale numero 19 nella classifica ATP. Possibile uno scontro con Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 3, negli ottavi, per poi eventualmente sfidare Alcaraz nei quarti. Certamente un sorteggio di tabellone non favorevole per l’atleta di Carrara ma sappiamo che in questi grandi tornei, la sorpresa è dietro l’angolo.

Le donne a Roma

Nel tabellone femminile, tra le italiane di punta troviamo Martina Trevisan, numero 18 della classifica WTA. Sicura protagonista a Roma, certamente Iga Swiatek. La polacca ha già vinto due volte gli Internazionali d’Italia, detentrice del titolo e numero 1 al mondo. Presente anche la fortissima ucraina Aryna Sabalenka, recente vincitrice del torneo di Madrid. Le due teste di serie del tabellone femminile, si sono già sfidate quest’anno nella finale di Stoccarda, vinta dalla Swiatek, e in quella di Miami, terminata con il successo della Sabalenka. Le premesse ci sono tutte per gustarsi il grande spettacolo del tennis sui campi del Foro Italico, sia nel torneo maschile che nel femminile.