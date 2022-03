Milano, 1 mar — E’ arrivato ieri il benservito di Beppe Sala al maestro Valerij Gergiev, putiniano di ferro che si è rifiutato di condannare l’invasione russa dell’Ucraina. Il direttore d’orchestra «non ha risposto» all’invito-diktat del sindaco di Milano di prendere le distanze dal conflitto in corso e per questo, il 5 marzo «possiamo escludere la sua presenza sul podio alla Scala per la Dama di picche», ha annunciato il sindaco del capoluogo lombardo.

Gergiev non dirigerà alla Scala

«Valery Gergiev è ripartito e non ha risposto», ha fatto sapere il primo cittadino meneghino — che è anche presidente della Fondazione teatro alla Scala — a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Iulm di Milano. Il maestro ha risposto all richiesta di abiura con il silenzio. Niente inginocchiamento sui ceci, niente dietrofront. Anche se il sindaco sostiene di non aver «chiesto nessuna abiura, ho chiesto una presa di distanza dalla guerra. E’ una cosa un po’ diversa». Ma tutti conoscono la passione di Sala per i patentini e i vari «pass» ideologici: dalle dichiarazioni di antifascismo richieste per affittare gli spazi pubblici a quelle per potersi sedersi al consiglio comunale. Se non la pensi come lo Stalin di Varedo non lavori.

Bandito dai teatri di mezzo mondo

«Questo è un tema che è stato sollevato da Milano ma varie realtà e templi della musica hanno risposto», ha precisato Sala. Ed è così: per il suo rifiuto di condannare l’operato di Putin, Gergiev è persona non gradita anche nei teatri di Stati Uniti, Germania, Austria, Olanda e Gran Bretagna. Vista la mala parata anche Marcus Felsner — agente internazionale del maestro — ha dovuto prendere le distanze. Una posizione che sembra più dettata dal rischio di vedersi sbarrate le porte di mezzo globo: «Alla luce della guerra criminale perpetrata dal regime russo contro la nazione Ucraina democratica ed indipendente, e contro l’aperta società europea nel suo complesso, è diventato impossibile per noi, e chiaramente sgradito, difendere gli interessi del maestro Gergiev», ha spiegato in una nota.

L’assist di Sgarbi (Che cita Pound e Celine)

Chi ha invece preso le parti di Gergiev, dimostrando che lo si può difendere pur prendendo le distanze dall’operato di Putin, è stato Vittorio Sgarbi, intervenuto ieri sera alla trasmissione Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro. «Siamo usciti dalla narrazione del Covid e siamo entrati in quella del “tutti contro Putin”», ha esordito il sindaco di Sutri. «Non si può confondere Hitler con Nietsche, o Hitler con Furwängler, direttore d’orchestra che aveva suonato per il Führer in numerose occasioni».

Furwängler, racconta Sgarbi, «è venuto alla Scala nel 1953 per dirigere un’opera di Wagner» nonostante avesse operato nella Germania nazista. Allora nessuno aveva obbiettato. «C’era più democrazia di adesso. Chissà perché nei Funerali di Togliatti [dipinto realizzato nel 1972 da Renato Guttuso, esposto al museo d’arte moderna di Bologna, n.d.r.] Guttuso ha dipinto l’immagine di Stalin e non quella di Kruscev, e nessuno gli ha chiesto di cancellarla. Chissà perché, una volta, si diceva “Non sono d’accordo con le tue idee ma darei la vita perché tu le potessi esprimere”. Tutte cose che non esistono più, perché abbiamo gli italiani piegati a dare ragione a Sala nel perpetrare un atto senza logica».

Gergiev non deve abiurare

Per il critico non si può chiedere un’abiura a un direttore d’orchestra, che non fa «politica, dirige musica. Così come ha fatto Furwängler! Dobbiamo quindi immaginare che sia stato giusto mettere in gabbia Pound, censurare Celine? Andiamo avanti così! E Putin non è Hitler, in ogni caso», e Gergiev «non ha potere politico». Poi cita l’esempio di «Prodi, Depardieu, Salvini, Conte: l’ha detto chiunque che un tempo Putin andava bene, perché non chiediamo a tutti loro di “pentirsi”? Pentirsi non spontaneamente, come hanno già fatto perché hanno paura, ma ordinandoglielo!».

Cristina Gauri