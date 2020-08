Roma, 24 ago – Silvio Berlusconi sarebbe stato sottoposto a un tampone, poi risultato negativo, dopo che uno degli ospiti di Villa Certosa, la sua residenza in Sardegna, sarebbe risultato positivo ad un primo tampone per il Covid-19. E’ quanto apprende il Primato Nazionale da fonti vicine all’ex premier. Sottoposto al test il leader di Forza Italia sarebbe risultato negativo, ma avrebbe comunque lasciato la Sardegna per tornare precauzionalmente ad Arcore.

Le dichiarazioni di Ronzulli e Zangrillo

Interpellata dal Primato, la senatrice Licia Ronzulli, tra i più stretti collaboratori del Cav, spiega che “Berlusconi non è in isolamento perché due giorni fa è andato ad Angera, e qualche media l’ha anche riportato anche se era una visita privata. Ha fatto una passeggiata, è andato a vedere la sua casa, quindi no, non è in isolamento”, aggiunge. Anche il medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, afferma di non essere a conoscenza dei fatti: “Non so niente, non dico nulla, non sono autorizzato a dire niente, chiamate la segreteria di Silvio Berlusconi”, si limita a dire.

Ghedini: “Berlusconi non è in isolamento”

Meno laconico l’avvocato del leader di Forza Italia, il deputato azzurro Niccolò Ghedini: “Il presidente Berlusconi è ad Arcore ma è felicemente in giro, è stato pochi giorni fa dal fratello Paolo e dalla nipotina Nicole ad Angera sul lago di Varese, ha avuto riunione oggi, ha gente lì (ad Arcore, ndr), quindi sta facendo una vita normale. L’unica precauzione ad Arcore è il controllo sulle persone che arrivano per verificare che non abbiano la febbre”. Anche il deputato Sestino Giacomoni, spiega di aver “sentito telefonicamente Berlusconi per lavoro” ma di non sapere “nulla di un possibile isolamento domiciliare. Ho sentito il presidente molto attivo e a breve daremo anche la notizia del nuovo coordinatore in Toscana”, sottolinea.

Davide Di Stefano