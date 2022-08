«Giornata internazionale dei popoli indigeni» così come proclamato dalle Nazioni unite — perché al giorno d’oggi non si è nessuno se non si rientra nel novero delle «specie protette», a cui vengono dedicate fantomatiche «giornate» per accrescere vittimismo mascherato dalla cosiddetta «consapevolezza»; i secondi, come i popoli europei, sono le uniche comunità al mondo a cui sia, di preservare una relativa omogeneità etnica e culturale, di poter disporre del proprio destino in sede politica, economica, culturale, spirituale.