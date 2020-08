Roma, 10 ago – Anche nell’anno disgraziato del coronavirus è infine arrivato il tempo delle vacanze. E l’atmosfera inizia a farsi rovente. Dopo aver collezionato una lunga serie di imbarazzanti figuracce, Maria Rita Gismondo ha deciso di staccare la spina e tornare nella «sua» Porto Cervo, dove la virologa possiede un appartamento. Tuttavia, come si addice a un idolo dei radical chic, la Gismondo non si lascia certo risucchiare dall’atmosfera godereccia che si respira nella celebre località della Costa Smeralda: «Sono schiva, mi vanto di non essere mai stata al Billionaire. Faccio una vacanza semplice: mi sono portata solo due magliette e un paio di jeans e cucino da sola la pasta alla norma e la parmigiana. Niente vita mondana», ha confidato la virologa al Fatto Quotidiano.

La Gismondo si pavoneggia: «Ora sono un vip»

Visto che non può proprio farne a meno, la Gismondo si gloria per la sua condotta irreprensibile: all’imbarco del traghetto di Genova – ha raccontato – sarebbe stata riconosciuta e, visto il suo nuovo status di «personaggio pubblico», avrebbe persino ricevuto l’imbarco prioritario, cosa che – stando alle sue parole – l’avrebbe messa in imbarazzo. Inoltre, prima di partire si sarebbe sottoposta al tampone e – ha affermato – porta sempre con sé la mascherina, perché «siamo personaggi pubblici, dobbiamo dare il buon esempio».

La furia di Briatore

Come ampiamente prevedibile, le parole della virologa hanno mandato su tutte furie Flavio Briatore, storico fondatore della nota discoteca: «Io mi vanto del fatto che una così non è mai entrata al Billionaire», ha tuonato l’imprenditore sui social. «In pratica – ha proseguito – questa qui non lascia una lira a nessuno. Era meglio se restava a casa e non veniva in Sardegna. Cucina da sola, fa tutto da sola. Dà lavoro a zero persone e non va nei ristoranti, per cui Gismondo stattene a casa». E il nuovo status da vip della virologa? «Ma chi riconosce la Gismondo, ma chi ti fila? Dici che sei un personaggio pubblico? Ma va là! Voi avete terrorizzato l’Italia, tu sei una di quelle che ha terrorizzato l’Italia e al Sacco eravate in due, uno contro l’altro», ha risposto con sarcasmo Briatore, che dà alla Gismondo della «paracula».

«Non ti vogliamo»

Insomma, Briatore non ha proprio mandato giù la solita sparata moralisteggiante della Gismondo: «Guarda – ha spiegato – al Billionaire non sei mai venuta ma diamo lavoro a 180 persone. Tu dai lavoro a 0. Quando vai in televisione magari ti fai anche dare i soldi per l’appears, ma gente come te non la vogliamo. È proprio la gente che in Sardegna non vogliamo, perché non dai soldi a nessuno, non consumi niente. Gismondo, non sei la cliente per noi e non sei la cliente per nessuno».



