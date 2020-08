Niamey, 9 ago – E’ stato un attacco brutale e a sangue freddo. In Niger un commando armato in moto ha massacrato otto persone, sei cooperanti francesi (alcuni volontari della Ong Acted) e due guardie nigerine. L’attacco è avvenuto nella zona di Kouré, nella regione di Tillabéri, vicino al confine con il Burkina Faso e il Mali. I sei francesi erano a bordo di un fuoristrada di proprietà della Ong Acted, un’organizzazione umanitaria presente in Africa Occidentale dal 1993. E’ possibile che non tutti i francesi uccisi fossero dei cooperanti, visto che si trovavano per la zona per turismo e non per fare volontariato: la zona di Kouré è infatti uno degli ultimi rifugi per una particolare specie di giraffe.

Probabile attacco jihadista

L’aggressione è stata piuttosto efferata: dalle prime ricostruzioni sembra che una donna sia riuscita a fuggire in un primo momento, per poi essere raggiunta e sgozzata. Le autorità locali stanno indagando, ma la pista più probabile è quella dell’attacco terroristico. Nella zona sono perfino vietati gli spostamenti in moto dallo scorso gennaio, proprio per limitare i movimenti dei jihadisti. Nella zona opera lo Stato Islamico del Gran Sahara (Eigs), un’organizzazione che dal 2015 a oggi si è resa protagonista di molte violenze.

Il primo attacco contro turisti occidentali

Come riportato da alcune fronti dell’Afp, il massacro sarebbe avvenuto intorno alle ore 11.30 di ieri, sulla strada nazionale 1 (a circa un’ora di distanza dalla capitale del Niger Niamey). “Non sappiamo chi sia stato: il gruppo si muoveva in moto attraverso la boscaglia, dove deve aver atteso l’arrivo dei turisti. Il veicolo preso in prestito dalle vittime appartiene all’ong Acted”, rivela sempre la fonte citata dall’Afp. “E’ il primo attacco che prende di mira dei turisti occidentali in quest’area del Paese da quando è diventata un’attrazione una ventina di anni fa”.

Davide Romano