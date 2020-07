Roma, 20 lug – Il dl Zan-Scalfarotto contro l’omofobia (o presunta tale) non è ancora stato approvato; intanto, però, nel fatato mondo dei colossi digitali ci si porta avanti conEcco quindi, versione digitale della, «un componente aggiuntivo del browser – recita la descrizione – checon colori diversi». Sui social o sul vostro sito siete soliti manifestare idee contro l’utero in affitto ed adozioni gay? Pensate che esistano solocome il indicato dal gotha mondiale Lgbt? Avete remore ad accettare che uomo che si identifica come donna utilizzi i bagni pubblici destinati al gentil sesso? Pensate che solo le donne possano avere le mestruazioni? Shinigami Eyes vi ha già probabilmente intercettato e mostrerà – a tutti coloro che lo installeranno sul browser –ogni qual volta comparirà nel motore di ricerca.

Rosso per omofobia, transfobia e tutto il relativo carrozzone, il verde per pagine e siti Lgbt-friendly. Il marchio ha già colpito nomi illustri: da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, senza dimenticare l’ex ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e il senatore Pillon, passando da testate giornalistiche come La Verità e Libero. Non mancano

nemmeno Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri, Mario Giordano e Paolo Del Debbio. E ovviamente – potevamo esimerci? – il nostro giornale. Sito, pagina Facebook e account Twitter del Primato sono ora tutti visibili in rosso da chi ha installato la componente. Insomma, il dl Zan non è ancora realtà ma già la zelante polizei progressista ha già provveduto a segnalare gli impenitenti criminali del pensiero, strenui sostenitori dell’esistenza di soli due generi.

«Ovviamente io sono in cima alla lista – commenta al Secolo il senatore leghista Simone Pillon – con un bel rosso carminio che spicca in ogni mia pagina o contenuto. Mi consola essere in buona compagnia, con tanti amici della Lega, tutti i ragazzi e le ragazze del family day e perfino qualche femminista ritenuta TERF (cioè contraria a riconoscere i trans come femmine). Questa storia mi ricorda, sia pur con un ben diverso livello di violenza, quella di un pazzo criminale che costrinse i figli d’Israele a cucirsi una stella gialla sul petto. Si comincia così, puntando il dito e marcando con un colore diverso per evidenziare lo stigma sociale. Sappiamo come finisce. Tutto questo accade oggi, mentre la legge zanscalfarottoboldrini ancora non è in vigore. Immaginate domani…».

Nel mirino della Stasi Lgbt è finita anche la giornalista di sinistra Marina Terragni, contraria alla legge Zan contro la omotransfobia e quindi bollata come pericolosa eversiva: «C’è una estensione di google – ha scritto Terragni – già scaricata da più di 20000 persone, che fa comparire in rosso i nomi delle-gli utenti di Facebook bollati come Terf (Femministe Radicali Trans Escludenti, a loro dire): così viene definita-o chi pensa che l’utero in affitto sia una abominio, chi ritiene che la prostituzione non sia un lavoro come un altro, chi lotta contro la somministrazione di ormoni a bambine e bambini dal comportamento non conforme, chi si oppone al cosiddetto self-id: la libera determinazione del genere a cui appartenere senza alcun atto pubblico. A che cosa serve segnalarci? Che uso si intende fare di questa segnalazione?». Un paio di idee ce le siamo fatte.