Roma, 6 set — Rilancia Gaetano Scutellaro, il tabaccaio accusato di avere sottratto un gratta e vinci da 500mila euro a un’anziana e fermato a Fumicino mentre tentava di imbarcarsi per Fuerteventura: non solo ha raccontato ai carabinieri di aver depositato il tagliando vincente in una banca di Latina, affermando che il biglietto è suo, ma annuncia di controdenunciare per calunnia l’anziana che lo ha accusa di averglielo sottratto.

Il furto del gratta e vinci

Questa la storia raccontata dalla vittima: la donna si era presentata giovedì alla ricevitoria di via Materdei, a Napoli per chiedere conferma della vincita. L’impiegato addetto al banco dei servizi lo aveva verificato attraverso la macchinetta validatrice, ma poi il titolare aveva detto di voler controllare personalmente il gratta e vinci. Poi si era lestamente infilato il biglietto vincente in tasca, aveva indossato il casco e si era allontanato con lo scooter. Una fuga priva di senso, perché in seguito alla denuncia il biglietto era stato immediatamente bloccato dai Monopoli di Stato.

Dichiarazioni senza senso

All’insensatezza della fuga si è poi aggiunta quella dell’espatrio: Scutellaro si è presentato al check-in esibendo i propri documenti, quelli con il nome segnalato a tutte le forze dell’ordine dello Stivale. All’atto del fermo i militari dell’Arma gli hanno notificato una denuncia a piede libero per furto, intimandogli di restituire il maltolto. E’ a quel punto che Scutellari, 57 anni, ha affermato di non averlo con sé. Affermazione confermata dalla perquisizione sia personale sia ai bagagli. Non solo: il tabaccaio avrebbe rincarato la dose arrivando addirittura a sostenere di essere lui la vittima del furto e di voler denunciare la povera vecchietta.