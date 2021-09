Roma, 24 set – “Green pass a messa? C’è una trattativa con il governo, il vaccino è garanzia di salute“: così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Si arriverà dunque alla certificazione verde anche per i fedeli che partecipano alle messe? Non si sa ancora.

Bassetti: “Green pass a messa? In corso trattativa con il governo, vaccino è garanzia salute”

“C’è una trattativa in corso col governo e su quella andiamo avanti”, spiega il presidente della Conferenza episcopale italiana. “Non voglio entrare nel problema delle proteste sul green pass – chiarisce Bassetti -. Comunque si usino tutti i mezzi per conservare la nostra salute, per prevenire. Al momento attuale il vaccino è ancora la più grande garanzia che abbiamo“, sottolinea.

Il presidente della Cei: “Devo sentire il Consiglio permanente e tutto l’episcopato”

Come è noto, la chiesa è rimasta uno dei pochissimi luoghi al chiuso dove si può accedere senza green pass. Imporre l’obbligo anche per chi va a messa è una questione di accordi bilaterali tra lo Stato italiano e il Vaticano. Bassetti, a margine dell’assemblea dei vescovi europei a Roma, ammette che “non è un questione semplice” e che è in corso un dialogo con il governo. Il cardinale poi precisa: “Devo sentire il Consiglio permanente e tutto l’episcopato. Noi, non per privilegio ma come tutte le religioni, abbiamo firmato un nostro accordo” con il governo e “finora nelle chiese abbiamo rispettato tutte le regole che ci siamo posti”.

Dal 1 ottobre obbligo di certificazione verde in Vaticano (ma non per chi va a messa)

Dal 1 ottobre il green pass sarà obbligatorio anche per accedere nella Città del Vaticano. L’obbligo riguarderà residenti, personale in servizio e visitatori. Ma saranno esclusi dal dover mostrare la certificazione verde i fedeli che andranno a messa in una delle chiese del Vaticano. Lo stabilisce una ordinanza del Governatorato della Città del Vaticano. Vedremo se alla luce della trattativa con il governo, tale esenzione verrà confermata o meno anche per chi va a messa fuori dalla Città del Vaticano.

Adolfo Spezzaferro