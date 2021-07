Roma, 23 lug – Nelle chat private di alcuni Vigili Urbani di Roma circolano immagini in cui il Green pass viene equiparato a una misura dittatoriale tramite una bandiera nazista a tinta verde. La grafica riporta una scritta: “Green pass obbligatorio, lotta perché non accada”. E un rappresentante sindacale sembra essere d’accordo.

Vigili urbani, il no alle multe per Green pass

Il caso è emerso grazie al Messaggero che ha voluto far commentare la notizia al segretario romano del Sulpl, il sindacato dei lavoratori della polizia municipale, Marco Milano: «Il paragone con il nazismo è improponibile? Forse sembrerà improponibile oggi, ma quando c’era il nazismo la stessa scienza ti diceva per esempio che l’omosessualità era una malattia e quindi se non ti curavi dovevi metterti la stella gialla. Ora, ottant’anni dopo, la scienza dice cose diverse“.

“Vedrete che il tasso di multe sarà nullo”

“Io farò di tutto per non essere destinato ai controlli sul Green pass”, dice ancora il rappresentante dei vigili urbani. Che, allo stesso tempo, non si aspetta che ci sarà un vero giro di vite sul Green pass: “Poi stiamo parlando di dpcm, sono solo atti amministrativi, hanno la stessa valenza della doppia fila: puoi fischiare e dire guarda, spostati oppure faccio la multa. Ma non c’è obbligo di contravvenzione“. “Vedrete il tasso di applicazione delle contravvenzioni per il Green pass, sarà nullo”, sostiene ancora. Il rappresentante dei vigili urbani mette in chiaro: “Non sono No vax, io sono vaccinato, ma non vaccinerò i miei figli. Per tutti i minori dovrebbe essere così, non c’è motivo”.

Ilaria Paoletti