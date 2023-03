Napoli, 15 mar – Impressionanti scontri a Napoli tra ultras dell’Eintracht Francoforte e polizia. In pieno centro, tra i vicoli di piazza del Gesù, un gruppo di tifosi tedeschi è venuto in contatto con le forze dell’ordine dispiegate nel capoluogo campano in vista della partita di Champions League in programma questa sera. Diverse vetture, tra cui almeno un’auto della polizia, sono state date alle fiamme dagli ultras dell’Eintracht. Gli agenti sono intervenuti in assetto antisommossa.

Guerriglia a Napoli, il caos generato dai tifosi dell’Eintracht

A poche ore dalla partita, nel pieno centro storico di Napoli ancora mi chiedo perché li hanno fatti partire senza biglietto!!

I tifosi tedeschi stanno facendo un macello.#ChampionsLeague2023#NapoliEintracht pic.twitter.com/3m1UXnpfXQ — 🅰️lessandro (@MisterAlessa) March 15, 2023

Da ieri la città è blindata, con polizia e carabinieri che hanno presidiato nella notte gli alberghi dove alloggiano tifosi e calciatori della squadra bavarese, oltre allo stadio Maradona. La scorsa notte dieci persone, stando alle ricostruzioni tutti ultras dell’Eintracht, hanno lanciato bottiglie di vetro contro il bar Alkymya Bellini in Piazza Bellini. Altri tifosi tedeschi sono stati “assaltati” su via Marina con un lancio di fumogeni contro il pullman sul quale viaggiavano.

I tifosi tedeschi sono arrivati in città senza biglietto e nonostante i divieti imposti dalle autorità italiane. Stamani un un gruppo di circa 600 tifosi dell’Eintracht ha però improvvisato un corteo sul lungomare di Napoli, con le forze dell’ordine che controllavano lo spostamento.

Fortemente discutibile la presa di posizione dei dirigenti dell’Eintracht, che per protesta hanno disdetto il tradizionale pranzo tra i club che si sarebbe dovuto tenere oggi. In questo modo hanno di fatto accusato il Napoli che non è però responsabile, ovviamente, della gestione dell’ordine pubblico. Con un apposito video, il capitalo della squadra azzurra, Giovanni Di Lorenzo, ha lanciato un appello alla calma ai propri sostenitori, mentre nessuna uscita simile si registra da parte di giocatori o dirigenti tedeschi.

