I liberi professionisti come i commercialisti e gli avvocati possono ricorrere a gadget da personalizzare per farsi conoscere e per promuovere la propria attività. La scelta di tali accessori, tuttavia, deve essere effettuata tenendo in considerazione il target di pubblico che si è interessati a raggiungere. Sarebbe preferibile, inoltre, puntare su un oggetto che possa essere adoperato nella vita di tutti i giorni, o addirittura più volte nel corso della stessa giornata. Un esempio tra i tanti è quello offerto dalle penne, gadget ideali per imprimere e rendere visibile il proprio marchio.

Le penne promozionali di Gadget365

Le penne personalizzabili possono essere richieste, ideate e comprate sul sito di Gadget365 , azienda che mette a disposizione una vasta gamma di gadget promozionali e che consente di scegliere tra tante idee regalo, non per forza personalizzate, da utilizzare per le campagne di marketing e di comunicazione. Gli uffici e il reparto di logistica di Gadget365 si trovano a Gorla Minore, nel Varesotto. Chi opta per questa azienda ha la certezza di poter trovare i gadget migliori al prezzo più basso, con alti standard di qualità che sono garantiti da fornitori selezionati con la massima attenzione.

Le Bic

Le Bic sono penne tradizionali e che non passano mai di moda: un vero e proprio evergreen, grazie alla loro praticità. Caratterizzate da un sistema di apertura e di chiusura automatico, oppure dotate di un cappuccio grazie a cui possono essere infilate sulla copertina di un libro o messe in tasca, queste penne fanno della versatilità il proprio punto di forza. Lo stile è retrò ma sempre elegante, improntato a una certa sobrietà, con un tratto che può essere più o meno spesso e un rivestimento con uno strato di gomma anti scivolo. La popolarità delle penne Bic non è certo in discussione, e i professionisti che hanno in mente di sfruttare questi oggetti per farsi conoscere sanno di poter vedere soddisfatte le proprie esigenze in qualsiasi caso.

Le penne più eleganti

Se, però, non ci si vuole accontentare della semplicità essenziale delle penne Bic, si può sempre puntare su penne più sofisticate ed eleganti, magari in metallo. Si dimostrano decisamente ricercate, per esempio, le penne in alluminio, un materiale chic e lucido che può essere verniciato con colori differenti. La tecnica del laser permette di imprimere il logo, e ha il pregio di garantire contorni fini e sottili. Stiamo parlando di penne che in alcuni casi prevedono un meccanismo di apertura e chiusura a scatto, anche se non di rado la punta viene esposta attraverso una semplice rotazione. Non mancano, poi, le penne più all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, con un gommino posizionato sull’estremità che funge da touch screen sui device mobili. E ci sono perfino penne munite di clip che si possono trasformare in un cavo per la ricarica Usb.

Perché scegliere le penne personalizzate

Grazie alle penne gli avvocati, i commercialisti e tutti gli altri professionisti hanno l’occasione di diffondere e far conoscere il proprio nome a 360 gradi, anche perché gli ambiti di applicazione sono potenzialmente infiniti. Le tecniche usate per la personalizzazione variano a seconda del numero di colori del logo e in base al materiale di cui è fatta la penna. Per esempio, per una penna di plastica c’è bisogno della stampa digitale se il logo ha più colori, mentre la tampografia è indicata quando il colore è uno solo. Se, invece, si opta per delle penne personalizzabili con il corpo in metallo, vale sempre la pena di privilegiare l’incisione laser, il cui risultato sembra quasi ricamato sulle superfici. In ogni caso, quel che più conta è che la penna rifletta i valori e la professionalità di chi la sceglie per farsi pubblicità.

Non solo penne

Ma le penne costituiscono solo una delle tante opportunità a disposizione. Vale la pena di citare, tra gli altri, i calendari da scrivania e quelli da parete: anche in questo caso si tratta di gadget di eccezionale valore a fini pubblicitari, se non altro perché sono destinati a rimanere sotto gli occhi tutto il giorno e tutti i giorni. Meritano una particolare attenzione anche le agende, tascabili e di piccole dimensioni; ma ce ne sono anche di grandi, con pagine spaziose che permettono di prendere appunti con facilità. Che si lavori da casa o in ufficio, poi, chiunque potrebbe avere bisogno di un blocco per gli appunti con tanto di post it e di piccoli fogli su cui scrivere rapidamente.

Quali gadget scegliere

Nel novero dei gadget promozionali a cui si potrebbe pensare ci sono anche i taglierini, che permettono di aprire i pacchetti e la posta con la massima facilità. Anche i porta oggetti si prestano a essere personalizzati, come pure i porta penne. E, ancora, ecco le tazze e le pen drive.