Milano, 22 ott – Qualche volta cercare di allontanare da sé qualsiasi accusa di razzismo ci si spinge un po’ troppo in là, fino a diventare, paradossalmente, “razzisti”. “Il 99.9% dei ladri di appartamento sono bianchi” dichiara fiero il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco.





Ma come mai Greco si è sentito in dovere di specificare questo particolare? “Lo dico perché a volte si ha un’idea un po’ strana del colore della pelle in relazione alla criminalità”. Si era nel bel mezzo della presentazione del bilancio di responsabilità social del 2018 degli uffici giudiziari milanesi. A quali strane idee sul colore della pelle si riferisse Greco non è dato sapersi.

Secondo quanto riporta Milano Today che a sua volta si basa sui dati esposti lunedì pomeriggio proprio dal procuratore della Repubblica Francesco Greco, i casi di rapina in appartamento sono 909 di media nei primi sei mesi del 2019. Quindi nella zona di Milano e dintorni si arriva al poco rassicurante numero di mille furti al mese, almeno stando alle denunce denunce pervenute alla procura. Questi numeri tengono conto anche di alcune “oscillazioni stagionali” parallele a periodi di festa o vacanza in cui notoriamente le famiglie si allontanano dalle proprie abitazioni lasciando via libera alle bande di topi di appartamento.

Dopo la specifica “nonsense” sul colore della pelle dei rapinatori in azione nelle case meneghine, Greco specifica: “Si è assistito anche a fenomeni che potremmo definire di ‘migrazione criminale’“, come per le “bande di ladri di etnia albanese e georgiana: questi ultimi soprattutto nei periodi estivi migrano verso le grandi città europee, per lo più deserte per il periodo di vacanza, e lì in un breve arco temporale ‘battono a tappeto’ interi quartieri per poi ripartire facendo perdere le loro tracce”. In breve, Greco si avvita su sé stesso, dicendoci che quasi tutti i ladri sono bianchi (e non “neri”, come quei cattivoni di intolleranti pensano) per poi porre l’accento sul preoccupante e tristemente noto fenomeno delle bande di rapinatori dell’est – ovvero di caucasici sì, ma pur sempre allogeni. Quali contorti ragionamenti possono mettersi in atto per essere politicamente corretti …

Ilaria Paoletti