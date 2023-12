Il “certificato europeo di genitorialità” è legge: il Parlamento Ue legalizza l’utero in affitto

Roma, 15 dic – Il Parlamento europeo di Strasburgo ha deciso, il “certificato europeo di genitorialità” è ufficialmente legge. Con 366 voti favorevoli, 145 contrari e 23 astenuti è arrivato il sì al riconoscimento automatico della genitorialità tra Stati membri, una misura che nasconde al suo interno il pericolo di legittimazione della pratica dell’utero in affitto con la scusa di garantire l’allargamento della genitorialità in tutta l’Ue.

Legalizzazione dell’utero in affitto

Come dichiarato nei giorni scorsi da Vincenzo Sofo, europarlamentare di Fratelli d’Italia, questo sistema renderebbe difficile per ogni singolo governo aprire bocca sulla questione: “La proposta di regolamento sul certificato europeo di genitorialità è un sopruso nei confronti delle sovranità nazionali che ha come obiettivo impedire ai governi di opporsi a un business aberrante come l’utero in affitto, usando il principio della libertà di circolazione dei cittadini europei come scusa per obbligare tutti gli Stati membri a riconoscere come genitore chi va all’estero a comprare un bambino“. Sofo ha poi proseguito: “Non capisco come si possa avere una considerazione così umiliante delle persone in stato di povertà da considerare lecito umiliareuna donna in difficoltà economica comprandone il corpo per una gravidanza e strappandole il figlio che partorisce, con tariffe differenziate in base alle probabilità che il nascituro nasca bianco piuttosto che nero, biondo piuttosto che moro.

Gamba tesa sulle sovranità nazionali

Ancora una volta l’Ue entra a gamba tesa nella sovranità dei vari Stati nazionali, avallando di fatto l’aberrante pratica dell’utero in affitto. I Paesi membri “saranno tenuti comunque a riconoscere la genitorialità così come stabilita da un altro Paese dell’Ue, indipendentemente da come il bambino è stato concepito, è nato o dal tipo di famiglia che ha”. Gli scenari che si aprono sono quindi molteplici: figli da genitori dello stesso sesso, maternità surrogata e chissà quale altra futura follia ideologica progressista.

Andrea Grieco