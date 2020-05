Pavia, 8 mag – «Abbiamo curato i malati di Covid, facendo turni massacranti, e dal governo è arrivata la paghetta settimanale». Poche decine di euro. Sono piene di delusione le parole degli infermieri e dei medici del policlinico San Matteo di Pavia, – quelli, per intenderci, che hanno preso in cura il Paziente 1 di Codogno – che come premio per i mesi di lavoro passati in trincea contro il Covid-19 si sono visti arrivare in busta l’equivalente di una cena al ristorante – tassata. «Premio lavoratori dipendenti» deciso dal governo, recita la voce sulla busta paga, ma il premio è una miseria. E giustamente, ora la delusione è vibrante nelle parole di chi ha sacrificato mesi della propria vita, rischiato la salute e messo a repentaglio la sicurezza dei propri famigliari: «Doveva esserci un riconoscimento straordinario di 100 euro, cifra già irrisoria, invece ad alcuni sono arrivati 60 euro lordi».

Non solo: beffa nella beffa, chi si è ammalato di Covid ha preso anche meno. Perché la cifra relativa al premio è stata conteggiata sulla base dei giorni lavorati, e non delle ore. I contagiati, ammalatisi a causa del virus che stavano combattendo sul luogo lavorativo, hanno, per forza di cose, prestato servizio per un numero minore di giorni, e si sono visti decurtare una parte del «premio» – fa ridere solo chiamarlo così.

«Cento euro come “premio” per aver dato un aiuto importante e concreto a far fronte all’emergenza già di per sé erano ridicoli, un regalo offensivo verso un professionista che ha messo in gioco salute, professionalità, responsabilità e preparazione specifica — si legge nella lettera, diffusa da diversi infermieri dei reparti di Rianimazione, Malattie infettive e in quelli Covid allestiti durante l’emergenza — Come ulteriore beffa la quota accreditata sui cedolini dei turnisti è stata adattata in base ai giorni di lavoro e non alle ore effettivamente svolte, con il risultato che nessuno di noi è riuscito a prendere l’intera cifra». Dal canto suo, la direzione amministrativa del San Matteo ha le mani legate: è l’Agenzia delle Entrate che calcola il premio contando i giorni di presenza ospedalieri. Grazie e a buon rendere.

Cristina Gauri