Roma, 12 apr – “Momi” El Hawi, 34enne ristoratore di Firenze e fondatore di Io Apro lancia un accorato appello a tutti i manifestanti: “Restiamo uniti, non accettiamo episodi di violenza. Siamo persone che lavorano, non criminali. Siamo qui in piazza senza vessilli, vogliamo sederci a un tavolo e ottenere risposte concrete”.