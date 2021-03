Roma, 26 mar – E’ un quadro tragico quello tratteggiato dalle ultime rilevazioni Istat sulla crescita demografica del nostro Paese. Ormai non ha più senso nemmeno parlare di «crescita»: nel 2020 si è registrato il minimo storico di nascite dal 1860 e un massimo storico di decessi dal secondo Dopoguerra.

Istat: nascite a picco, matrimoni dimezzati

Dal rapporto dell’Istat sulla dinamica demografica durante la pandemia nel 2020 emerge il collasso delle nascite. Sono quasi 16 mila in meno rispetto al 2019, il 3,8% in meno. Sono stati soltanto 404.104 i bambini iscritti all’anagrafe nel 2020. Salgono del 17,6% i decessi: quasi 112 mila in più rispetto al 2019. Nel 2020 sono state infatti cancellate dall’anagrafe per decesso 746.146 persone.

Un bilancio in negativo

Alla fine dell’anno scorso, riferisce Istat, la popolazione italiana risulta inferiore di quasi 384mila unità rispetto a gennaio 2020, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. Il deficit di «sostituzione naturale» tra nati e morti, (saldo naturale), è inferiore solo a quello record del 1918 (-648 mila), contestuale all’epidemia di spagnola. Al 31 dicembre 2020 in Italia risiedevano 59.257.566 persone: un calo dello 0,6%.