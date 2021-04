Roma, 10 apr — Altre sei Regioni dello Stivale abbandonano il rosso per diventare arancione, lasciandone solo 4 in zona rossa, soggette cioè a restrizioni più severe per contenere il diffondersi del coronavirus.

Lombardia e altre 5 passano da rosso ad arancione

La nuova cartina dell’Italia suddivisa a fasce di colore andrà in vigore dal 12 aprile. Rimangono nella fascia più alta di rischio e soggetta a maggiori restrizioni la Campania, la Puglia e la Valle d’Aosta a cui si aggiunge la Sardegna, retrocessa in un mese da zona bianca a rossa. Tornano arancioni Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. La decisione dei cambi di colore, come di consueto è arrivata da Iss e ministero della Salute in seguito alla diffusione dei dati sul contagio in Italia. Il bollettino di ieri indicava 18.938 nuovi contagi e altri 718 morti. L’indice positività è al 5,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.603 (-60 da ieri), 192 sono stati i nuovi ingressi.

Speranza abbatte tutte le speranze

Il ministro Speranza, come suo solito, prima apre un minuscolo spiraglio sull’eventualità di un futuro l’allentamento delle restrizioni: «Ci sono le condizioni perché, in un incrocio fra effetti delle misure messe in campo e accelerazione della campagna di vaccinazione, si possano creare le condizioni per un percorso che chiaramente sarà graduale». E poi cala la mazzata, precisando che «dovrà essere fatto con grande attenzione e cautela, compiendo scelte che ci possono mettere nelle condizioni di una ripartenza in sicurezza».

Insomma, gli italiani non si illudano: «tenuti miglioramenti» non significano «riaperture» o uscite dal rosso e dall’arancione. «Abbiamo un contesto ancora complicato in cui abbiamo oltre 3.600 posti letto occupati in terapia intensiva», è la lapidaria precisazione. «Fino a quando non avremo una tenuta molto larga dell’impatto delle vaccinazioni è chiaro che una parte delle misure restrittive bisognerà immaginare che continuino ad accompagnare questo periodo di transizione», ha aggiunto.

Cosa migliora

Sul fronte dei miglioramenti, cala l’indice di contagio Rt medio nazionale, pari a 0.92. La scorsa settimana era di 0.98, sempre secondo quanto riportato dall’Iss. Ma «otto Regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno: Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. Tra queste, due Regioni (Sardegna e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3». Si osserva quindi «una diminuzione del livello generale del rischio, con quattro Regioni, Liguria, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, che hanno un livello di rischio alto» si sottolinea nel documento. Continua a calare l’incidenza del Covid in Italia: 185 nuovi casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 232,7 della settimana precedente.

Critiche le terapie intensive