Roma, 14 nov – E’ definitivo: dopo la firma di un’ordinanza da parte del ministero della Salute, Campania e Toscana entrano in zona rossa, mentre Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche diventano arancioni. Portano a questa determina i dati del contagio forniti dalle Regioni. Rimangono gialli Lazio e Sardegna nonostante un lieve peggioramento della situazione epidemiologica. Regge anche il Veneto.

Le regioni italiane sono attualmente così suddivise:

Zona rossa: Campania, Toscana, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, provincia autonoma dell’Alto Adige.

Zona arancione: Emilia-Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria.

Zona gialla: Veneto, Lazio, Sardegna, Molise, provincia autonoma di Trento.

L’Italia si sveglia quindi con più restrizioni. Da Bolzano a Messina fioccano le ordinanze emanate dagli amministratori locali – a volte decisamente «creative» – nel tentativo di fermare il contagio:

Centri storici

Nonostante il Dpcm non lo preveda, in moltissimi Comuni – anche nelle Regioni gialle – saranno vietate le passeggiate nel centro storico. Ingressi contingentati a Roma, Napoli, Bologna, Benevento, Torre Annunziata. Seguono a ruota i comuni di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. A Bologna soppressi manifestazioni ed eventi all’aperto. Lungomare off limits nel weekend per Genova, mentre a Livorno divieto di ingesso nei «moletti». A Verona e Pesaro è previsto il senso unico nelle vie pedonali, a Cittadella, in provincia di Padova, divieto di fumo in strada per non dover abbassare la mascherina.

Folla e megafoni

Scenari da Corea del Nord nella Capitale, dove sono stati pianificati annunci anti-assembramento e per ricordare l’uso dei dpi col megafono, elicotteri e vigili-sentinelle. Uguale misura in Abruzzo che incrementa i controlli per impedire lo spostamento tra Comuni.

I negozi

In tutto il Lazio chiuse «le grandi strutture di vendita nei giorni festivi e prefestivi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole». In Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia gli stessi provvedimenti vengono applicati agli outlet e gli anziani avranno la precedenza nelle prime due ore di apertura.

I mercati

Si infrange la speranza di poter partecipare ai mercatini di Natale, compresi quelli di Bolzano e a Trento. Tutto soprresso. Nel Lazio «nei giorni festivi, su aree pubbliche o private» niente bancarelle che non vendano beni alimentari. Vietate anche quelle «degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo»

Bar e ristoranti

In Veneto rimane il divieto di consumare cibo e bevande dopo le 15 se non si sta seduti al tavolo, anche se i locali possono chiudere alle 18.

Le scuole

In Alto Adige scatta da lunedì la Dad per tutte le medie e superiori. Negli asili e alle alementari sarà consentita la presenza solo ai figli dei lavoratori essenziali. Chiusura totale di tutte le scuole, anche gli asili, fino al 28 novembre per Catanzaro. Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia vietano le lezioni di ginnastica, di canto e di strumenti a fiato. L’assessore alla Sanità della Sardegna ha fatto richiesta al governo di chiudere tutte le scuole, dalle elementari alle superiori.

Attività motorie

Vietato passeggiare e fare sport sul lungomare in Emilia, in Friuli chi vuole fare attività fisica dovrà stare alla larga dai centri storici. L’attività motoria a Bolzano è consentita entro una distanza massima di 1.000 metri dalla propria abitazione e sarà controllato attraverso una applicazione del telefono. A Rimini si può passeggiare o correre sul lungomare, ma senza sostare.

Cristina Gauri