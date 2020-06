Roma, 25 giu – Corrotti, disonesti, imbroglioni. Capita spesso che all’estero, soprattutto dalle parti del Nord Europa, qualche probo “analista” accusi così gli italiani, gettando fango in modo sprezzante e con tono saccente. Altrettanto spesso l’esterofilia dilagante in Italia accentua il j’accuse straniero, abbandonandosi a uno stolto masochismo che di certo non contribuisce a fortificare la nostra reputazione.

Alcuni di questi signori rimarranno allora di sasso nel leggere l’ultima analisi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, in cui emerge che un cittadino europeo su quattro considerata accettabile corrompere un funzionario pubblico per accelerare questioni amministrative urgenti. Una percentuale che tra l’altro cresce con l’abbassarsi dell’età. Ma come segnalato da Europa Today, la rivelazione dell’Agenzia Ue dimostra l’esistenza di profonde differenze tra una nazione e l’altra.

I più “favorevoli” alle mazzette

Ed è proprio qui che viene il “bello”. Quali saranno i paesi più indifferenti al fenomeno della corruzione, ovvero quelli che l’accettano senza farsi troppi problemi? I meno “sensibili” sono alcuni che hanno fatto ingresso nell’Unione europea più di recente: Slovacchia, Croazia e Repubblica Ceca. Ma anche la Francia, che invece è tra i paesi fondatori dell’Ue, dove il 48% degli intervistati considera accettabili i pagamenti che avvantaggiano i funzionari della pubblica amministrazione. E la rigorista Germania? Non può rallegrarsi neppure lei, visto che il 38% degli intervistati tedeschi è tutto sommato favorevole ai “favori” a vantaggio dei funzionari pubblici.

I più onesti

Il sondaggio, condotto tra gennaio e ottobre 2019 in tutti gli attuali Stati membri dell’Ue più Macedonia del Nord e Regno Unito (hanno partecipato circa 3mila persone in tutto), evidenzia invece tutto un altro atteggiamento da parte degli italiani. Questi ultimi sono infatti tra i meno tolleranti nei confronti della corruzione pubblica: soltanto il 21% degli intervistati in Italia ritiene accettabile la fantomatica mazzetta. Sulla carta insomma gli italiani sono tra i più onesti di tutti, o quantomeno i meno inclini a ritenere “normale” la corruzione. Meglio di noi (ma non troppo) fanno solo Malta, Svezia, Portogallo e Finlandia, dove il 20% degli intervistati accetta senza problemi questo genere di sistema corruttivo.

