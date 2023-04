Parigi, 16 apr – Ieri pomeriggio Jean-Marie Le Pen è stato ricoverato d’urgenza. Come si apprende dal settimanale Le Point, lo storico presidente del Front National, ormai 94enne, si trova attualmente in un ospedale della regione di Parigi a causa di un malore accusato nella sua residenza di Rueil-Malmaison, sulle Alture della Senna. Un amico di Le Pen ha rivelato che «un forte stato di spossatezza, forse di natura cardiaca, ha spinto i medici a ricoverarlo immediatamente».

Jean-Marie Le Pen ricoverato

Il quotidiano Le Parisien riporta che fonti vicine alla famiglia hanno specificato che la situazione è «grave». Il consigliere di Le Pen, Lorrain de Saint Affrique, ha poi confermato che «la sua famiglia è preoccupata ma serena» e che Jean-Marie è cosciente. L’ultimo ricovero del fondatore del Front National risaliva al febbraio 2022: in quel caso aveva subìto un attacco ischemico transitorio, ossia una «lieve forma di ictus». Prima di ieri pomeriggio, però, Le Pen sembrava godere di buona saluta, tant’è che la settimana scorsa aveva rilasciato diverse interviste.

Una vita dedicata alla politica

Nel 1972 Jean-Marie Le Pen è stato tra i fondatori del Fronte Nazionale per l’Unità francese, meglio noto come Front National. Da allora fino al 2011 è stato presidente del partito: nel 1986 è stato eletto deputato per la prima volta all’Assemblea francese, dopo che nel 1984 era riuscito a entrare al Parlamento europeo. Dal 2019, scaduto il suo ultimo mandato da eurodeputato, Le Pen non è più attivo in ambito partitico. Ceduta nel 2011 la presidenza del Fn alla figlia Marine, nel 2015 verrà espulso dal partito per aver criticato la sua linea e il processo di «dediabolizzazione». Nonostante tutto, però, Jean-Marie Le Pen continua a parlare di politica attraverso i suoi canali e rimane una voce autorevole nel dibattito pubblico francese.

Gabriele Costa