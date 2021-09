Roma, 21 sett – E’ una grande stagione per la “droga dello stupro” a Roma, tanto richiesta che si arriva a spacciarla, comodamente, in monopattino.

Roma, la droga dello stupro dai grossisti cinesi

Non solo: sui mezzi di locomozione più odiati d’Italia arriva anche la Shaboo, la Yaba e la “classica” cocaina nonché la Ghb, la droga dello stupro. La grossista era una cittadina cinese residente in Toscana. Da lì la droga arrivava a Roma, tramite corrieri cinesi, e poi a casa degli spacciatori in monopattino, rigorosamente vestiti eleganti per non destare sospetti.

I clienti della città “bene”

Questa mattina i carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno arrestato sei persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il gruppo che è finito in manetta è abbastanza eterogeneo: quattro uomini e due donne di nazionalità italiana, cinese e bengalese appartenenti a due differenti contesti criminali. Tra i clienti gli insospettabili della “Roma” bene. Medici, professori universitari, ballerini e sportivi.

Il caso della sorella di Ornella Muti

La droga dello stupro recentemente è balzata agli onori delle cronache “grazie” (si fa per dire) alla sorella di Ornella Muti, Claudia Rivelli, arrestata a Roma per detenzione di droga, tre flaconi con un litro di Gbl, meglio nota come droga dello stupro, ricevuta in un pacco proveniente dall’estero e consegnato da un corriere all’ex attrice di fotoromanzi. La Rivelli si è difesa sostenendo di non sapere che lei la droga la usava per le pulire l’argento a casa e che anzi, stava per inviarla anche al figlio che vive a Londra “per pulire l’auto”. Vediamo se i giudici crederanno a questa versione. E speriamo che i vari professionisti della Roma bene “pizzicati” con la droga dello stupro non usino tutti lo stesso alibi. C’è ancora l’argentil per pulire gli argenti di casa …

Ilaria Paoletti