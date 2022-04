Milano, 7 apr — Il loro «lavoro» consisteva nel percorrere a spron battuto i vagoni e le stazioni della metropolitana milanese di Stazione Centrale, Duomo e Cadorna, per borseggiare gli ignari passeggeri, scegliendoli accuratamente tra i più distratti o sprovveduti: per le undici nomadi — bosniache e di etnia rom — tutte con un poderoso faldone di precedenti e tutte rigorosamente gravide, martedì si sono aperte le porte della questura meneghina per un pomeriggio di controlli e fotosegnalazioni. Tutte gravide, le rom rimangono a piede libero

E altrettanto velocemente si sono richiuse dietro le loro spalle, perché le rom, in virtù del loro stato interessante, secondo l’articolo 146 del codice penale che sospende le pene per le donne incinte o madri di figli fino a un anno, non possono scontare pene detentive. Questo nonostante alcune di esse debbano affrontare cumuli di pena che ammontano a decine di anni. La più giovane, fa sapere il Corriere Milano, «ha 19 anni, la più anziana 50, e ha otto figli. Ne ha nove invece un’altra di loro, una 43enne, e addirittura 14 una 34enne».