Roma, 18 gen – L’ammiraglio De Felice dice la sua sulla sentenza della corte di Cassazione che ha “bocciato” il ricorso della procura di Agrigento nei confronti di Carola Rackete legittimando, in breve, il no del Gip di Agrigento all’arresto della comandante della Sea Watch.

De Felice: “Lo Stato non tutela i cittadini”

“La sentenza della corte di Cassazione sul caso Rackete non solo mi lascia esterrefatto per il mancato rispetto di precedenti sentenze di analoghi casi emanate dalla stessa Corte sul mancato rispetto di navi da guerra della Guardia di Finanza, peraltro, responsabile dell’ordine pubblico nelle acque territoriali italiane, ma offende tutte le Forze Armate che quotidianamente mettono a rischio la vita dei propri uomini e donne in difesa degli interessi nazionali di un popolo , quale quello italiano, che si era dotato di un governo democraticamente eletto” dice l’ammiraglio. E lancia l’allarme: “Se uno Stato ad ordinamento giuridico democratico non riesce a tutelare i propri interessi nazionali, non è capace alla lunga di conservare la libertà dei suoi cittadini.”

“Non abbiamo certezze”

Aggiunge ancora l’ammiraglio De Felice: “I problemi dell’Italia sono molti ma quello vero consiste nella mancanza della certezza del diritto e questa sentenza ne è un esempio. Se nell’ambito dello stesso Tribunale Penale il Pm chiede un provvedimento restrittivo ed il Gip non lo accoglie e la Cassazione sposa la tesi del Gip … non abbiamo certezze”. Ricordiamo che nella manovra di entrata in porto gestita da Carola, a bordo della Sea Watch, la motovedetta della Guardia di Finanza era stata praticamente speronata. Il Gip ritenne che il reato di resistenza a pubblico ufficiale fosse giustificato da una “scriminante”; Carola aveva agito “all’adempimento di un dovere”, il suo, di salvare vite umane. La pronuncia del Gip aveva anche fatto saltare la misura degli arresti domiciliari, decisa dalla Procura, nei confronti di Carola.

Ilaria Paoletti