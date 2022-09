Continua così la geremiade: «Dopo le tante difficoltà affrontate negli ultimi anni di pandemia, i Circoli Arci si ritrovano oggi con bollette di migliaia di euro, mediamente oltre il doppio di quanto veniva speso un anno fa». Il rischio, spiegano dal Comitato Arci, «è davvero quello di vedere i Circoli dover scegliere quali attività portare avanti, eliminandone molte o, addirittura, doverle sospendere totalmente, tenendo di fatto chiuse le strutture».

Nemmeno evadere il fisco aiuta i circoli?

Insomma, i dané non gli bastano più, e a quanto pare nemmeno evadere con estrema frequenza il fisco servirà a tamponare i futuri salassi. Già perché da una ricerca condotta della LGdata Srl su un campione di 645 casi e resa nota da Il Giornale emerge che la maggior parte dei circoli presenti sul territorio tiene aperti i bar «in maniera del tutto illegale» violando sistematicamente le normative. Oltre al vizio di non emettere gli scontrini fiscali ai non tesserati, «L’82% ha l’accesso sulla via pubblica, il 43% somministra bevande all’esterno dei locali e il 93% pubblicizza l’attività con belle insegne luminose montate sopra i tetti». Sono solo alcuni punti della lunga lista di infrazioni compiute dai gestori. «l 55% non espone i prezzi e più del 90% vende le bottigliette d’acqua a prezzi di mercato» e infine, «c’è quel 46% di circoli senza alcuna finalità di lucro che vende cornetti e gelati anche a chi non si è iscritto» creando concorrenza sleale ai bar.