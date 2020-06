Roma, 19 giu – La legge contro l’omofobia non è stata ancora approvata, ma è questione di pochi giorni. La Commissione Giustizia sta preparando il testo unificato del Ddl, che si basa sull’accorpamento di cinque diversi Ddl presentati da altrettanti parlamentari: Boldrini, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi. Pochi giorni all’approvazione dunque, dopo le aspre polemiche a riguardo generatesi nelle ultime settimane e la presa di posizione contraria da parte della Cei. Secondo i vescovi italiani difatti non serve una nuova legge contro che oltretutto rischia di innescare “una deriva liberticida contro opinioni legittime”. Ma a schierarsi con gli autori del Ddl, è arrivato pure l‘Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, con una lettera scritta all’Italia lo scorso 13 maggio in cui si raccomanda addirittura la creazione di un’istituzione indipendente “per i diritti umani, il rafforzamento di leggi e politiche per combattere le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere e il potenziamento dell’UNAR (l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ndr)”.

Pillon conto il Ddl

Il nuovo Ddl prevede in sostanza di estendere alcuni reati già previsti del codice penale (art. 604 bis e 604 ter) agli episodi di odio basati sull’omofobia e sulla transfobia. Si aggiunge così al reato di discriminazione “razziale, etnica e religiosa” quello fondato “sul genere e sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.

Il problema è che lo si fa in modo decisamente pesante, che oltre a rischiare di sfociare in una sorta di ideologica “caccia alle streghe”, prevede condanne impressionanti per chi viene giudicato colpevole. A denunciarlo è Simone Pillon, senatore della Lega che si oppone strenuamente all’approvazione di questa legge. In un post pubblicato sulla sua pagina, Pillon mostra una pagina del Ddl, quella che a suo avviso è evidentemente la più grave. E interviene sulla questione senza mezzi termini. “Non solo 6 anni di galera, non solo risarcimenti astronomici, non solo lavori gratuiti per le associazioni LGBTQEtcEtc..Ai condannati per omofobia – scrive Pillon – sarà tolta la patente, sarà revocato il passaporto e ogni altro documento valido per l’espatrio, sarà tolta la licenza di caccia e dopo la galera dovranno osservare il coprifuoco rientrando a casa al tramonto”.

A ben leggere si prevede pure altro, ad esempio il “divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni”. E’ l’aspetto forse più allucinante, perché mette a tacere opinioni politiche e impone un bavaglio a chi vorrebbe liberamente professarle. “Mancano solo 20 frustate e l’esilio, e poi abbiamo visto tutto. Questo è il concetto di libertà di Zan, Scalfarotto, Boldrini & company”, tuona Pillon. Il senatore leghista invita poi a dimettersi gli autori del testo di questo Ddl: “Dovreste solo dimettervi dal parlamento e vergognarvi per aver anche solo pensato cose del genere”.

Alessandro Della Guglia