Roma, 18 mag — Il Ddl Zan è ancora in fase di discussione ma la Regione Lazio non perde tempo e si porta avanti con il lavoro: l’ufficio scolastico regionale ha infatti già diramato una serie di linee guida pro gender da diffondere nelle scuole a firma del servizio per l’adeguamento tra identità fisica e identità fisica dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, insieme all’associazione Genderlens e Agedo (genitori di bambini e adolescenti con varianza di genere).

Alla faccia di quelli che dicevano «il gender non esiste» — ora gli stessi sostengono che non esiste la cancel culture, per dire. E quale migliore occasione della Giornata contro l’omobitransfobia, per pubblicarle sul sito dell’Usr Lazio a disposizione dei presidi? Del resto, che male vuoi che faccia anticipare i contenuti del Ddl Zan, come se già fosse stato approvato: Strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere, è il titolo del documento. «Strategie», come attività di «promozione dell’inclusività» — sentite come suona bene? — all’interno degli istituti di «ogni ordine e grado».

Linee guida gender nelle scuole di ogni ordine e grado del Lazio

Si parte dal «superamento del concetto di “binarismo sessuale” che prevede l’esistenza di solo due generi (maschile e femminile), sostituito da quello di “spettro di genere” secondo il quale il genere si presenta in un’infinita varietà di forme, dimensioni e tonalità». A seconda di come ci si sveglia la mattina.

Il documento passa quindi a descrivere le famose linee guida gender, contraddistinte da «buone pratiche organizzative», e cioè: «Formazione al personale scolastico e agli studenti» sui temi della «varianza ed espressione di genere»; «Politica e modulistica che riflettano un linguaggio di genere inclusivo», per «garantire che gli studenti con varianza di genere siano in grado d’identificarsi in modo coerente con la loro identità di genere». Per arrivare, infine, all’ «Attivazione della “Carriera Alias”», che «consiste in una modifica della carriera reale dello studente o della studentessa mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile» attraverso l’«Uso del nome e dei pronomi scelti»; «Uso dei bagni e degli spogliatoi», creando per il «minore con varianza di genere» un bagno-spogliatoio genderless. Poteva andare peggio, potevano mettere i ragazzi assieme alle ragazze.

Pro Vita & Famiglia insorge