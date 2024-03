L’ipocrisia culturale della sinistra: Montanari chiude l’università per il Ramadan

Roma, 30 mar – Dopo l’eclatante caso della scuola di Pioltello, anche l’Università per stranieri di Siena chiuderà in occasione della fine del Ramadan il prossimo 10 aprile. A firmare l’atto d’interruzione della didattica e della chiusura della struttura è stato il rettore Tomaso Montanari, uno dei principali alfieri del progressismo da salotto che imperversa tra gli intellettuali impegnati italiani. L’ateneo ha inoltre sottolineato come in primo piano ci sia la volontà di perseguire la “diffusione del plurilinguismo e del multiculturalismo in sintonia con le linee dettate dalle Istituzioni europee e dall’Onu”.

Chiusura per il Ramadan e appello al multiculturalismo

Le motivazioni addotte dal rettore Montanari ben chiariscono gli obbiettivi e il percorso formativo intrapreso dalla stessa università: “Uno degli obiettivi del mandato rettorale è la costruzione di relazioni e rapporti oltre i canali diplomatici, oltre le logiche di appartenenza e oltre le strategie colonialistiche o promozionali per costruire una cittadinanza mondiale, praticando un multiculturalismo”. Un appello all’inclusione e al multiculturalismo che, per non risultare offensive nei confronti di altre culture, sacrifica su questi altari la storia, cultura e tradizione della nostra civiltà italiana ed europea. Alla fine, Montanari strizza anche l’occhio agli attivisti pro-Palestina che lo hanno contestato per i rapporti con le università israeliane affermando di dare così un segno di solidarietà alla popolazione di Gaza, tentando così di rimettersi nelle grazie della sinistra più radicale.

Ipocrisia culturale della sinistra

L’ipocrisia culturale della sinistra, che per includere a qualunque costo deve distruggere ogni riferimento alla tradizione europea cancellando, ad esempio, il Natale ma condivide apertamente una festa islamica come il Ramadan, è lampante. Il multiculturalismo si dimostra ancora una volta nient’altro che un odio viscerale verso sé stessi ed un livellamento culturale che ottiene come risultato solamente la fine della nostra civiltà.

Andrea Grieco