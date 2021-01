Lucca, 23 gen – Assolto dall’accusa di istigazione all’odio razziale Paolo Da Prato, panettiere di Lucca che nel dicembre del 2019 è stato arrestato per un post su Facebook. In tale post il panettiere si esibiva con in mano una pistola giocattolo e la frase “cacciatore di ebrei”.

Il post su Facebook e l’arresto del panettiere

Il post incriminato aveva così dato il via alle indagini della Digos: l’uomo è stato oggetto di perquisizione, durante la quale, oltre alla pistola giocattolo, sono stati ritrovati anche un coltello a scatto e una bandiera con la croce celtica e anche una coltivazione di marijuana nello scantinato. Da qui la decisione di arrestare il panettiere.

La causa presso il Tribunale di Lucca

L’uomo ha chiesto il rito abbreviato presso il tribunale di Lucca ove i giudici hanno assolto il Da Prato dall’accusa di istigazione all’odio razziale. Nella sentenza, infatti, il giudice ha ritenuto l’insussistenza del pericolo concreto dell’istigazione sia per le scarse interazioni del post pubblicato sul social network, sia per il fatto che l’imputato non è né un personaggio pubblico dunque non raggiunge un’audience molto vasta, e anche per il dubbio significato del messaggio.

La citazione cinematografica su Facebook

L’imputato infatti ha ribadito che il post sarebbe stato un trivia cinematografico per i suoi amici, riferito al film L’uomo dal cuore di ferro, pellicola del 2017 che si basa su un evento della Seconda Guerra Mondiale. Il panettiere, che infatti è stato assolto, era solito proporre di questi indovinelli ai suoi amici: all’attenzione dei giudici sono state portate infatti altre foto in cui l’uomo “interpretava” il protagonista di Taxi Driver oppure di Psycho.

“Assoluzione perché il fatto non sussiste”

“In definitiva non è possibile ritenere che la condotta rivesta concreta e intrinseca capacità di istigazione alla violenza della condotta, sicché si impone la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste”. Da Prato è stato condannato solo per la detenzione del coltello a scatto a un mese di condanna, spontaneamente consegnato all’atto della perquisizione. Del resto, l’uomo è incensurato.

Avv. Fusi: “Ennesimo caso politicizzato”

Emanuele Fusi, avvocato che ha difeso il panettiere nella controversia, così commenta la sentenza che lo ha definitivamente assolto: ”Ribadisco che si è trattato dell’ennesimo caso politicizzato che nulla aveva a che vedere con reati, e che è stato purtroppo sfruttato per questioni di partigianeria politica, danneggiando pubblicamente un cittadino innocente”.

Ilaria Paoletti