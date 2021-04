Bergamo, 8 apr — Assicura di essersi «sentito benissimo» sin dal giorno successivo al trattamento con gli anticorpi monoclonali: Andrea Marchi, 44enne bergamasco positivo al coronavirus, racconta al Corriere Bergamo la sua esperienza con la terapia anti Covid somministrata in day hospital che promette l’85% di guarigioni senza passare dall’ospedalizzazione.

La rivoluzione dei monoclonali

Una vera e propria rivoluzione quella dei monoclonali: dal giorno della loro introduzione in Italia si moltiplicano i riscontri positivi dei reparti Covid in cui vengono utilizzati per scongiurare lo sviluppo di forme più virulente della malattia nei soggetti più fragili. E «soggetto fragile» è anche il nostro Andrea Marchi. Impiegato in una banca orobica, riferisce di soffrire da due anni di una malattia neurologica che lo rende soggetto a rischio: i polmoni sono il suo punto debole.

Inserito nella lista

Una volta appreso di essere positivo al tampone, il medico di base ha inserito il suo nominativo in una lista per la terapia a base di anticorpi monoclonali, di recente introduzione anche nella Regione amministrata da Fontana. Sono 17 i centri autorizzati ad applicare questo trattamento in Lombardia.

Il contagio in banca