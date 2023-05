Lecce, 30 mag — Prima l’ha cosparsa di alcol e le ha dato fuoco con l’accendino, poi, non pago, le ha dato due coltellate, una vicino all’ombelico, la seconda al fianco destro: infine si è dileguato e risulta attualmente ricercato dalla polizia il marocchino che l’altro ieri a Galatone, provincia di Lecce, ha tentato di ammazzare la propria moglie.

Marocchino accoltella la moglie e le dà fuoco

L’episodio è accaduto nel piccolo centro salentino all’interno dell’appartamento dei due coniugi, sito in via Cadorna 36. A scatenare la brutale reazione dell’uomo sarebbe stata una discussione, degenerata presto nel litigio che avrebbe portato il marocchino prima ad ustionarla e poi ad accoltellarla. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi, con gravissime ustioni al volto e profonde ferite d’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’Ordine.

Stando alla testimonianza che la vittima stessa avrebbe riferito ai sanitari, il marocchino, in preda alla collera, avrebbe cosparso di alcol la donna sul volto e sui capelli. Poi avrebbe preso un accendino e le avrebbe dato fuoco. A quel punto sarebbero partiti i fendenti, due, al torace della moglie. Ora è ricoverata ora in Rianimazione, intubata e in gravi condizioni.

In fuga Dopo la bestiale aggressione l’immigrato se l’è data a gambe, facendo perdere e proprie tracce. I carabinieri della locale stazione e della compagnia di Gallipoli hanno avviato le indagini, mantenendo il massimo riserbo sui particolari della vicenda.

Il commento del sindaco «Una notizia che lascia sgomenti. Una violenza inaudita, un gesto che non può avere alcuna giustificazione e che condanno fortemente». Questa la dichiarazione rilasciata dal sindaco di Galatone, Flavio Filoni, nel commentare la vicenda. «Ripongo la mia fiducia nelle forze dell’ordine e mi auguro che l’autore venga consegnato al più presto alla giustizia. Esprimo la mia personale solidarietà a quella donna, vittima incolpevole, augurandole di tornare presto a casa».