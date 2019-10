Barletta, 30 ott – Adesso, per rapinare gli italiani, gli stranieri si servono anche dei pitbull. E’ successo in Puglia, dove un immigrato irregolare, un marocchino, ha rapinato un commerciante aizzandogli contro il suo pitbull, che lo ha morso alle gambe. Risponderà di rapina aggravata e lesioni personali. L’episodio è accaduto il marzo scorso, ma l’ordinanza di custodia è stata emessa solo qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il nordafricano avrebbe approcciato il negoziante mentre stava chiudendo il suo esercizio, ordinandogli di consegnargli i 600 euro dell’incasso giornaliero. L’uomo si sarebbe opposto e l’immigrato gli avrebbe subito aizzato contro il cane: nelle mani sbagliate (le sue), una vera e propria arma capace di attacchi mortali, che lo ha morso ferocemente alle gambe. A questo punto l’aggressore ha colpito la propria vittima con calci e pugni, lasciandolo esanime a terra e impadronendosi del contante e di uno smartphone.





Di lì a poco il negoziante è riuscito a chiamare i soccorsi. Attirati dalle sue grida, alcuni passanti hanno chiamato il 118, che ha provveduto a fare arrivare un’ambulanza sulla scena del crimine. La vittima, a causa delle botte e delle profonde ferite provocate dai morsi della bestia è stata ricoverata in ospedale con prognosi di 30 giorni. I carabinieri hanno identificato l’aggressore dopo una lunga serie di indagini, rese difficili dall’irreperibilità del nordafricano, che risultava senza fissa dimora. L’ordinanza di custodia in carcere però ha trovato il rapinatore nella casa circondariale di Trani. L’immigrato, infatti, era riuscito a farsi arrestare per altri reati nei mesi precedenti. Del feroce pitbull non si ha notizia.

Cristina Gauri