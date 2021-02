Roma, 22 feb – Più di mezzo milione di mascherine (300mila modello Ffp2 e altre 250 mila del tipo Ffp3) che proteggono il 60% in meno di quanto dichiarato sulla confezione: è l’ennesima «sòla», come la chiamerebbero i romani, che ci hanno rifilato i cinesi.

E ora circolano 550mila Dpi con «una capacità filtrante di appena il 36%, contro il 95% richiesto dalla norma» importate con un contratto che assicurava: «i prodotti sono adeguati allo standard En 149:2001+A1:2009, relativo alla direttiva Ce 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale». Garantite fino a marzo 2025, dalla Ente certificazione macchine, una società di Valsamoggia, nel Bolognese.

Milioni di mascherine cinesi fasulle

Dalla prova di filtrazione eseguita a luglio in un laboratorio spagnolo sono emersi ben altri risultati. Secondo quanto riportato da Repubblica «Quelle Ffp2 hanno una capacità filtrante di appena il 36%, contro il 95% richiesto dalla norma». Lo ammette l’importatore al quotidiano. Non solo: «Inoltre, neanche le Ffp3 sono regolari, hanno una capacità di filtraggio leggermente inferiore e non superano il test per la traspirazione». Bergamo, Pomezia, Ciampino, Como, Brindisi. «Sono milioni le mascherine (così come gli altri sistemi di protezione) importate dalla Cina con documenti apparentemente in regola e poi risultati taroccati. Solo il Nas ne ha sequestrati 6 milioni. Un numero mostruoso».

E il governo è responsabile