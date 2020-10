Roma, 31 ott – Manifestazione delle Mascherine Tricolori oggi a Roma, alla manifestazione in piazza Campo de Fiori. Commercianti, insegnanti, partite iva e dipendenti, tutti in piazza a protestare contro il nuovo Dpcm e le nuove chiusure imposte dal governo Conte.

Mascherine Tricolori: “No lockdown”

I manifestanti delle Mascherine Tricolori espongono, sotto la statua di Giordano Bruno, diversi striscioni: “No lockdown”, “Respira”, “No Dpcm”. “Protestiamo contro un approccio dittatoriale che sta subendo il popolo italiano. La colpa della cattiva gestione dell’emergenza non è del popolo italiano, ma del governo” dice uno degli animatori della protesta al megafono. “Palestre, ristoratori, baristi e tutte le altre categorie sono stati costretti a investire per prendere ogni precauzione possibile e mettere i loro esercizi in sicurezza e oggi sono obbligati a chiudere. Inoltre non sono stati potenziati trasporti e terapie intensive“.

Mascherine Tricolori: “Se ci sono proteste, c’è paura”

“E’ facile puntare il dito contro i cittadini. La menzogna poi delle trame ultras, dell’estrema destra… ma in piazza ci sono tutti. Se ci sono proteste, rivolte significa che c’è paura, paura di perdere il lavoro. La gente è terrorizzata”, si sente ancora. Poi è la volta di una pensionata la megafono, di una maestra, di una parrucchiera: “Il popolo ancora aspetta la cassa integrazione di aprile. Il Governo sta abbandonando i nostri malati, gli italiani si sono stufati. Non vogliamo subire un’ennesima ingiustizia con un nuovo lockdown”. L’insoddisfazione crescente accomuna tutte le categorie.

La polizia carica i manifestanti

Le Mascherine Tricolori tentano dunque di formare un corteo pacifico per dirigersi verso il ministero della Sanità, ma i manifestanti vengono respinti dalle forze dell’ordine. La polizia ha caricato i manifestanti diverse volte, mentre alcuni manifestanti hanno alzato le mani e hanno intonato l’inno italiano. La folla si è poi dispersa nei vicoli di Roma senza creare ulteriori problemi.

Mascherine Tricolori anche a Milano

Manifestazione delle Mascherine Tricolori anche a Milano: anche qui la piazza è piena di ristoratori e proprietari di bar o locali, gli addetti dello spettacolo, partite Iva e imprenditori, studenti e insegnanti, cassaintegrati e disoccupati. “Difendere il lavoro come arma contro la povertà, non arrendersi al fatalismo per una vita dignitosa per tutti. La vera emergenza è questo governo”, si legge nel post delle Mascherine relativo alla manifestazione meneghina.

