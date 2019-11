Roma, 4 nov – Un Vittorio Sgarbi senza freni ospite a Non è L’Arena, programma condotto da Giletti su La7: il critico ha inveito a più riprese contro il direttore del Fatto Quotidiano Peter Gomez. I hanno discusso animatamente a proposito dell’attuale secondo mandato di “Giuseppi” Conte. “Non c’è democrazia, dov’è la democrazia? La gente va al governo senza essere stata eletta… Di Maio, Conte, Monti…chi ha eletto Monti, chi ha eletto Conte?”, esplode il sindaco di Sutri. E aggiunge furibondo: “Vergognatevi! La democrazia non c’è, lo Stato non c’è!”, prosegue. “Il vero politico onesto è quello che prende i voti! io voglio eleggere qualcuno con le preferenze!” Ma a questo punto Gomez interrompe il critico, ricordandogli di aver votato la fiducia al Conte uno: “È giusto che i cittadini lo sappiano: tu hai votato la fiducia al governo gialloverde”, Sgarbi perde le staffe: “Mi dia del lei, signor Gomez, mi dia del lei. Vergognati, ipocrita! Vai a fare in c…“. E qui Massimo Giletti, si vede costretto a silenziare l’iroso primo cittadino togliendogli l’audio.





Cristina Gauri