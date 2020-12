La donna dice di non aver accusato alcun tipo di effetto collaterale. «Sto bene, non ho avuto né febbre né dolori», e assicura: «Non è obbligatorio, chi vuole può farlo. Da ottobre la popolazione cinese ha iniziato a vaccinarsi contro il coronavirus». La signora conferma le notizie che provengono dalla Cina: «Nello Zhejiang, la mia regione, non c’è più nessun contagiato. Zero. Tanti cinesi sono partiti dall’Italia per andare a fare il vaccino in Cina, molti sono partiti anche da altri Paesi come Spagna e Germania». E ora sono i cinesi ad avere paura di noi – anche dopo aver ricevuto il vaccino: «Ora molti miei connazionali che vivono in Italia, e che sono andati in Cina per il vaccino, hanno paura di tornare qui per l’alto numero di contagi».

“Nessuno ci ha obbligato”

Nessuno avrebbe obbligato la donna a tornare in patria per sottoporsi alla vaccinazione: «È stata una mia idea, non mi ha contattata nessuno – puntualizza – ho pensato che dopo aver fatto questo vaccino sarei stata più tranquilla. Ho fatto due punture e ho pagato 60 euro. Un mio amico, dopo aver fatto il vaccino, è andato in ospedale e ha fatto il test per vedere se aveva gli anticorpi contro il Covid19 e ce li aveva. Il valore era 2,1».

Cinesi ligi alle norme anti-Covid

«Consiglierei a tutti di farlo, perché a me non ha fatto male, se tutti lo facessero nessuno si ammalerebbe», sostiene la commerciante, che ha una sua teoria riguardo al basso numero di ricoveri fra i suoi connazionali durante questa seconda ondata che ha investito l’Italia: fondamentalmente, i cinesi hanno smesso di vivere. Oltre alle solite precauzioni «Mettiamo sempre la mascherina quando usciamo di casa e non la togliamo mai. Igienizziamo sempre le mani», Wuang specifica che «non siamo usciti di casa per andare a mangiare al ristorante, per vedere gli amici o per andare in vacanza. Quest’anno siamo stati sempre a casa».

In merito all’attuale situazione in Cina, Wuang racconta che «normalmente nella mia città non si usa più la mascherina ma se si entra in un negozio bisogna indossarla e viene misurata subito la temperatura. Se trovano anche solo un contagiato, immediatamente fanno i tamponi gratuiti a tutta la città».

Cristina Gauri