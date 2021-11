Milano, 29 nov — Un professore messo alla gogna da un intero istituto — dalla preside alla quasi totalità degli studenti — per non essersi adeguato al politicamente corretto: succede a Milano, al liceo scientifico Bottoni, dove il professor Martino Mora rischia ora la sospensione per il proprio rifiuto di condurre una lezione in presenza di uno studente maschio vestito con una gonna.

Liceo “femminista” in rivolta, il professor Mora rischia la sospensione

I fatti risalgono al 25 novembre scorso, giornata contro la violenza sulla donna: alcuni alunni del Bottoni, in piena conformità ai paradigmi di MeToo e affini, decidono di vestirsi con la gonna; «indumento — scrivono sulla pagina Instagram dell’Istituto — troppo spesso usato come scusante di molestie, discriminazioni, stupri». Ormai è una prassi che va per la maggiore: mortificare la propria mascolinità indossando abiti femminili, credendo così di «fare le propria parte». Magari sperando di attirare l’attenzione delle proprie compagne di classe e di entrare così nelle loro grazie. Una mascherata inutile che il professor Mora ha bocciato senza mezzi termini, rifiutandosi di iniziare la lezione a meno che il ragazzo non si fosse cambiato.

Discriminato perché chiede decoro

A quel punto il pargolo va a riferire la situazione alla preside del liceo, Giovanna Mezzatesta (già candidata con il Pd di Sala alle Amministrative meneghine 2021). La quale mette Mora, come racconta lui stesso, «brutalmente e arbitrariamente di fronte all’aut aut: o avrei fatto lezione facendo finta di nulla, o avrei dovuto lasciare immediatamente la scuola. Alla mia risposta che mi sembrava molto più onorevole la seconda possibilità, ella mi ha cacciato», racconta in un primo post su Facebook. Gli alunni in gonna, spalleggiati dalla preside progressista, vincono. «In una scuola capovolta, che a parole non vuole “discriminare” nessuno, si discrimina pesantemente solo chi chiede decoro, decenza, rispetto dei limiti. Per giunta si esercita l’arbitrio facendo ricorso dispotico ad un’autorità che a questo punto è solo la grottesca caricatura di se stessa», è la considerazione di Mora.

Parte la macchina del fango

La macchina del fango parte immediatamente a mezzo stampa: Repubblica, La Stampa e il Corriere fanno a gara per mettere al rogo la decisione del professore, mentre sui social parte la shitstorm di decine di utenti, tra cui molti alunni del liceo, che prendono di mira il profilo di Mora. Il quale non arretra di un millimetro, e anzi in un altro post ribadisce le proprie posizioni, dichiarandosi «disposto a retrocedere dalle sue posizioni soltanto quando gli saranno dimostrati razionalmente e logicamente (secondo il “logos”) i seguenti 3 assunti: Che per manifestare contro la violenza che colpisce le donne» occorra indossare una gonna. «Che non solo occorra vestirsi da donna, ma che ciò vada fatto durante le lezioni scolastiche. Che tutto questo non significhi svilire l’istituzione scolastica trasformandola nel carnevale di Viareggio».