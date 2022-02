Milano, 24 feb — Dopo i patentini e le dichiarazioni di antifascismo richiesti per affittare gli spazi pubblici e sedersi al consiglio comunale, ecco che arrivano quelli di «anti-putinismo» per poter dirigere i concerti alla Scala: all’indomani dell’invasione russa in Ucraina il sindaco Sala non ha perso tempo e ha già cominciato a compilare la lista di proscrizione dei fedeli a Putin. Le opzioni sono due: dichiarare pubblicamente la propria condanna dell’operato di Mosca oppure addio lavoro. Molto sovietico, da parte di Sala: una serie di scatole cinesi — o matrioske, per restare in tema — di ironie che bastano per fabbricarci un faldone di meme per tutto il 2022.

Secondo Sala puoi lavorare solo se la pensi come lui

Insomma, secondo Sala puoi lavorare solo se la tua opinione non si discosta dalla sua — qualsiasi essa sia, e qui di proposito non entreremo nel merito del conflitto russo-ucraino. Perché è un format che può applicarsi a qualsiasi idea, basta che sia invisa ai buoni&bravi™ di turno. A farne le spese, stavolta, è il direttore d’orchestra russo, Valery Gergiev, chiamato al Teatro alla Scala per dirigere La Dama di Picche. Il diktat del sindaco meneghino, annunciato durante un incontro con i cronisti a Palazzo Marino, è chiarissimo: deve «prendere una posizione precisa contro l’invasione» dell’Ucraina da parte della Russia, oppure la Scala sarà pronta a «interrompere la collaborazione» con l’artista, noto sostenitore di Putin.

«Valery Gergiev ha piu’ volte dichiarato la sua vicinanza a Vladimir Putin. D’accordo con il sovrintendente gli abbiamo chiesto di prendere una posizione precisa contro l’invasione». Nel caso a Gergiev non andasse di mescolare il lavoro con le proprie simpatie politiche, «siamo pronti a rinunciare alla collaborazione, e La dama di picche non si terrà o si terrà con un altro maestro».

I sindacati della Scala si accodano al sindaco