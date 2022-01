Roma, 11 gen – È morto David Sassoli: il presidente del Parlamento europeo è deceduto all’1.15 di questa notte, a 65 anni, a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato dal 26 dicembre scorso nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. A dare la notizia del decesso il suo portavoce, Roberto Cuillo, con un post su Twitter. Nelle prossime ore si sapranno la data e il luogo del funerale.

Morto a 65 anni David Sassoli (Pd), presidente del Parlamento Ue

Lo scorso dicembre Sassoli aveva annunciato l’intenzione di non ricandidarsi alla guida del Parlamento europeo. Giornalista, conduttore televisivo, vicedirettore del Tg1, era entrato in politica come europarlamentare del Pd nel 2009. Alla notizia del ricovero, diffusa soltanto ieri, parlamentari, rappresentanti delle istituzioni, colleghi e amici in Europa e in Italia hanno espresso manifestazioni d’affetto.

Il cordoglio della von der Leyen

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si è detta “profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico”. “I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David”, ha aggiunto la von der Leyen su Twitter. L’ultimo messaggio pubblico di Sassoli è di ieri, quando aveva voluto esprimere il “cordoglio” per la morte di Silvia Tortora, primogenita di Enzo Tortora.

Il ricovero a settembre per una grave polmonite da legionella

Sassoli – sposato e con due figli – aveva già dovuto annullare gli impegni istituzionali da settembre a inizio novembre dello scorso anno, a causa di una “brutta” polmonite dovuta al batterio della legionella. Come lui stesso aveva spiegato in un video pubblicato su Twitter dopo la guarigione. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre scorsi, il presidente del Parlamento Ue era stato ricoverato a Strasburgo. Aveva pertanto saltato la seduta plenaria nella quale la von der Leyen aveva pronunciato il discorso sullo stato dell’Unione.

Il ritorno nella plenaria di fine novembre

Sassoli nel video messaggio aveva spiegato di avere “una brutta polmonite da legionella: ho avuto febbre altissima, sono stato ricoverato all’ospedale di Strasburgo, poi sono rientrato in Italia per la convalescenza. Ma purtroppo ho subito una ricaduta e questo episodio ha spinto i medici a consigliarmi una serie di analisi e di accertamenti”. Esami clinici che Sassoli aveva condotto in Italia, presiedendo da remoto le riunioni del Parlamento per l’intero mese di ottobre, tornando in persona nella plenaria di fine novembre.

La carriera da giornalista

Sassoli, eurodeputato dal 2009, era stato eletto presidente del Parlamento Ue il 3 luglio del 2019 (ma già nel 2014 era stato vicepresidente), succedendo ad Antonio Tajani. Nel 2013, invece, aveva provato con la politica nazionale candidandosi alle primarie per il sindaco di Roma: arrivò prima di Paolo Gentiloni ma dopo il vincitore, Ignazio Marino. Nato a Firenze, Sassoli si era trasferito fin da piccolo a Roma seguendo il padre, giornalista. Dopo il liceo classico Virgilio e l’iscrizione a Scienze politiche, Sassoli iniziò la sua carriera giornalistica a Il Tempo, poi l’agenzia cattolica Asca, la redazione romana del Giorno e poi la Rai, dove venne assunto nel 1992. E in Rai divenne noto al grande pubblico, come conduttore del Tg1.

Adolfo Spezzaferro