Roma, 17 dic – Partigiani sì, partigiani no: chi ha “liberato” l’Italia? E’ stato questo il tema dello scontro di ieri da Barbara d’Urso che ha visto come protagonisti Giampiero Mughini, Alba Parietti e Alessandra Mussolini.

Scontro con la soubrette partigiana

Mughini sostiene che la Parietti non è quell’intellettuale che pensa di essere, e che sull’argomento “resistenza” ha molto da imparare. «Lei conclude con un’affermazione che non ha alcun valore, che sono stati i partigiani che hanno liberato l’Italia». Guai a contraddire la soubrette sul suo argomento preferito: «Per un attimo stai zitta, tanto non hai nulla da dire». E ancora: «A vincere la guerra sono stati i carri armati e gli aerei degli americani», mandandola definitivamente su tutte le furie. Infine la stoccata alla Parietti: «Nella mia biblioteca ci sono 700 libri su questo argomento. Vuoi venire a vederli, vuoi venire a sfogliarli?».

La Mussolini non ci sta

L’atteggiamento di Mughini, tutto volto a denigrare le pretese di cultura dell’ex-showgirl, ha indispettito non poco la Mussolini, che alla fine della trasmissione si è rifiutata di salutare lo scrittore. «Non ti saluto, si comincia sempre a dire così con le donne: “sei stupida, non puoi parlare, non leggi i libri”. Le donne sono superiori agli uomini», tuona la ex-europarlamentare. «Tranne tu», le risponde Mughini. A quel punto la Mussolini va ad abbracciare la Parietti, che dice «lo faccio da figlia di ex-partigiano», nell’applauso generale. «La storia, caro Mughini, deve insegnare la pacificazione, il dialogo, l’armonia, non la rottura di palle che ci hai fatto tu». E la lapidaria risposta dello scrittore sparecchia tutto: «Ma com’è che da tuo nonno sei nata tu?». Game, set, match.

Cristina Gauri