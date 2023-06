Roma, 30 giu – Immaginatevi Elon Musk e Marc Zuckenberg a sfidarsi come moderni gladiatori nell’arena del Colosseo, oppure in duello a colpi di arti marziali come Bruce Lee e Chuck Norris nella celebre scena finale de L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente. Un’ipotesi non così remota, anche se a raffreddare i bollori ci ha pensato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Musk: “Ci sono possibilità che il combattimento si faccia al Colosseo”

Il tutto è cominciato con un tweet del patron di Tesla che ha scritto sibillino: “Ci sono possibilità che il combattimento si faccia al Colosseo”. Il combattimeno a cui fa riferimento Musk è cosa nota. Infatti, dopo che Meta ha annunciato l’apertura di un servizio simile a Twitter, Musk – che di Twitter è proprietario dallo scorso anno – ha sfidato pubblicamente Zuckenberg a una sfida di lotta, il quale contro ogni aspettiva ha però risposto presente. La dichiarazione a aperto a diverse speculazioni, con tanto di siti americani come Tmz Sports che hanno rilanciato la notiza e annunciato un contatto ufficiale tra Musk e il ministero della Cultura italiano, con quest’ultimo che avrebbe addirittura offerto il Colosseo come palcoscenico per il combattimento di arti marziali miste sotto l’egida nientemeno che della Ufc, la principale promotion di mma.

La smentita del ministero

Tutto molto bello, anche troppo. Infatti, è subito arrivata la smentita dello stesso ministero. In una nota si afferma che “non c’è stato alcun contatto formale da parte del ministero ne tantomeno alcun atto scritto, anche se la notizia appare gustosa è infondata”. Per poi spiegare il funzionamento della concessione: “Il Colosseo viene concesso, non da oggi, per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico. Ogni richiesta viene valutata attentamente dalla direzione del Parco archeologico e non compete all’organo politico”. Pertanto “se Zuckerberg e Musk volessero esibirsi nel Colosseo”, a detta del ministero, “dovrebbero assicurare un congruo contributo economico da devolvere alla tutela del patrimonio storico italiano e magari una quota all’Emilia Romagna”. L’inghippo però è il tipo di sfida, con i due che “dovrebbero fare una sfida non violenta”. Anzi, il ministero coglie l’occassione per proprorre un’alternativa: “magari una sorta di certamen, un duello a colpi di versi in latino”.

Michele Iozzino