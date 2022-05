Il miliardario Elon Musk ha commentato su Twitter la situazione delle nascite negli Stati Uniti basandosi sui dati pubblicati dal Wall Street Journal. “Il tasso di natalità in Usa – ha scritto – è al di sotto dei livelli minimi sostenibili da 50 anni”. La Corea del Sud e Hong Kong, ha aggiunto il Ceo di Tesla, sono i Paesi che stanno sperimentando il più rapido collasso della popolazione. A questo punto un data analyst italiano è intervenuto nella conversazione commentando come l’Italia, pur vivendo in uno stato di benessere generale, si collochi tra gli ultimi dieci Paesi per tasso di natalità. La risposta di Musk è netta: “Se l’andamento continua così, l’Italia non avrà più persone“. Secondo il bilancio demografico dell’Istat citato nei commenti, i nuovi nati nel 2019 sono stati 435 mila. I dati Istat aggiornati al 2021 rivelano come lo scorso anno nel Paese ci siano state meno di 400 mila nascite.

Fare figli per salvare la civiltà

Il fondatore di Space X non è nuovo a riflessioni del genere, già nel dicembre del 2021, a Wall Street, affermò: “Penso che uno dei maggiori rischi per la civiltà sia il tasso di natalità in rapido declino. Eppure, così tante persone, comprese quelle intelligenti, pensano che ci siano troppe persone nel mondo e pensano che la popolazione stia crescendo senza controllo. È completamente l’opposto. Per favore, guardate i numeri. Se le persone non hanno più bambini, la civiltà è destinata a sgretolarsi, ricordatelo”.

La politica complice della decrescita

È da decenni ormai che la politica nostrana non si interessa più della problematica legata alla tasso di natalità un fenomeno che si riscontra in tutta Europa e che sta portando verso la fine degli europei come popolo. Invece che agire sul problema i vari governi hanno invece portato avanti ottuse ed inutili politiche di decrescita e razionamenti, trovando giustificazioni nella supposta irreversibilità della tendenza demografica. Lo stesso governo Draghi (ad esempio con i forti tagli all’istruzione) sta portando avanti una vera e propria obsolescenza programmata della nazione.

