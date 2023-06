Napoli, 10 giu — Ore di tensione ieri sera all’altezza dell’isola di Ischia, nel Golfo di Napoli: una nave turca diretta in Francia, la Galata Seaways, diretta in Francia, è stata oggetto di un tentativo di sequestro da 15 clandestini armati di coltelli.

Gli immigrati hanno cercato di introdursi nella plancia di comando con l’intenzione di dirottare l’imbarcazione e di sequestrare l’equipaggio. Grazie all’intervento delle forze speciali del battaglione San Marco, con due elicotteri, è stato possibile sventare l’azione dei clandestini. «I dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene», questo l’annuncio del ministro della Difesa, Guido Crosetto. La nave è stata condotta in rada a Napoli.

«Sui dirottatori si sa che sono dei clandestini saliti a bordo usando armi, tipo pugnali», ha spiegato. Dopo il blitz dei militari del battaglione San Marco, i dirottatori sono stati bloccati e arrestati. Sempre il ministro ha specificato, intervenendo telefonicamente a Stasera Italia su Retequattro che «quando hanno sentito l’elicottero» i sequestratori «sono scappati, tentando poi probabilmente di fuggire via mare di notte. La nave però è circondata».

A bordo 15 clandestini

La Galata Seaways era salpata dal porto di Topcular in Turchia il 7 giugno, in direzione dello scalo portuale francese di Sete. L’arrivo era previsto per sabato. Esaminando il tracciato della rotta si nota una deviazione dal percorso previsto in corrispondenza del Golfo di Napoli, dove i 15 immigrati, 13 uomini e due donne di nazionalità siriana, afgana e irachena hanno tentato di prendere possesso della nave. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore di Napoli Enrica Parascandolo. Al momento non risultano adottati provvedimenti nei confronti degli immigrati.

Quattro immigrati trasferiti in ospedale

Per quattro dei quindici clandestini trovati a bordo della Galata Seaways si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Si tratta di una donna incinta, un’altra con sintomi di debilitazione, un uomo con sospetta frattura di una caviglia ed uno affetto da severa ipotermia. Sono stati caricati sulla motovedetta della Guardia di Finanza e trasferiti al Pronto soccorso dell’Ospedale del mare con ambulanze del servizio 118 Napoli 1.

Armati di coltelli e taglierini Gli investigatori hanno trovato a bordo due coltelli e un taglierino: presumibilmente le armi utilizzate per costringere l’equipaggio a dirottare la nave. Intanto la polizia giudiziaria — Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria e Roan della Guardia di finanza e Squadra Mobile di Napoli — ha denunciato a piede libero tre dei 15 immigrati a bordo della Galata Seaways. Dei 15, i 13 uomini faranno il loro ingresso in un centro di accoglienza; le due donne si trovano attualmente in ospedale.

La Russa: “Gratitudine agli uomini e donne in divisa”