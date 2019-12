Palermo, 25 dic – Poteva la Chiesa cattolica evitare, anche solo per le festività, di abbracciare la retorica immigrazionista assurta a ideologia “ufficiale” con l’avvento di Francesco al soglio pontificio? Domanda retorica: se il Natale è l’evento più importante del ministero petrino, non poteva ovviamente mancare di adeguarsi al nuovo corso del Vaticano. Trascinando nella mischia persino Gesù.

Per Natale Gesù diventa nero

Protagonista dell’episodio è l’arcidiocesi di Palermo, dove è andato in scena l’ennesimo capitolo della saga. Il contesto è quello della messa di Natale, che tradizionalmente chiama a raccolta migliaia di fedeli.

E’ qui che si fa largo, ad un certo punto, una piccola processione. Già la sua composizione non lasciava spazio a dubbi: sei bambini italiani e due stranieri, con in testa una coppia mista (uomo italiano, donna di origine africana) incaricati di portare una statuetta del bambino Gesù dalla pelle nera. Consegnato all’arcivescovo celebrante, Giuseppe Lorefice, questi l’ha baciato e mostrato agli astanti, prima di consegnarlo ai parroci concelebranti.

L’arcivescovo immigrazionista

La scelta dell’arcidiocesi del capoluogo siciliano non è un fulmine a ciel sereno. Più volte l’arcivescovo Lorefice ha infatti dato pubblicamente prova dei suoi sentimenti in favore dell’accoglienza senza se e senza ma. Ad esempio quando, in visita a Lampedusa, ha parlato di “migranti portatori di ricchezza”. Per non dire degli strali lanciati contro chi – Salvini in testa – ha tentato di arginare il fenomeno degli sbarchi. Senza dimenticare le numerose capatine al porto di Palermo per accogliere di persona sul suolo dell’isola le navi zeppe di clandestini raccolti nel mediterraneo dai trafficanti di esseri umani, arrivando a definire le Ong “un dono di Dio”.

Al netto dell’iconografia cristiana “classica” – palesemente sovvertita – e dei numerosi studi sulle origini etniche del Gesù, non è insomma la prima volta che l’arcidiocesi del capoluogo siciliano si presta ad operazioni di questo tipo. Arrivando così finanche anche a piegare il Natale ai propri scopi.

Nicola Mattei