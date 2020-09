Roma, 25 set – Tra i motivi che hanno trasformato il caso Suarez nella notizia più importante degli ultimi giorni, oltre al coinvolgimento della Juventus e alle sanzioni in cui potrebbero incorrere i campioni d’Italia, c’è senza ombra di dubbio la polemica montata a sinistra sul tema della cittadinanza: facile diventare italiani per i calciatori milionari, niente da fare per i poveri immigrati o figli di immigrati che nascono sul suolo italiano. E dunque tra gli strali della questione connessa a Ius Soli vs Ius Soldi arriva puntuale anche l’incursione di Gad Lerner, che con il consueto stile non perde occasione per scagliarsi contro i leader della “destra”.

“Nazionalisti solo contro i poveri”

“Ora che l’inchiesta di #Perugia sull’esame-farsa al calciatore #Suarez rivela l’interessamento di personaggi che contano “più di Mattarella”, fateci caso: nessun leader anti-immigrazione apre bocca per protestare. Loro fanno i nazionalisti solo quando ci sono di mezzo i poveri” scrive il giornalista del Fatto Quotidiano su Twitter. Per la cronaca il “personaggio che conta più di Mattarella” è Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Insomma alla fine della fiera Meloni e Salvini resterebbero in silenzio perché di mezzo ci sono personaggi “potenti” e non avrebbero occasione per “fare i nazionalisti”.

Il tweet di Lerner

Ora che l'inchiesta di #Perugia sull'esame-farsa al calciatore #Suarez rivela l'interessamento di personaggi che contano "più di Mattarella", fateci caso: nessun leader anti-immigrazione apre bocca per protestare. Loro fanno i nazionalisti solo quando ci sono di mezzo i poveri pic.twitter.com/H1Sd3ioEZe — Gad Lerner (@gadlernertweet) September 25, 2020

Un attacco gratuito

Ragionamento contorto quello di Gad, la polemica infatti appare anche abbastanza gratuita: lo stesso Salvini si è espresso ovviamente contro eventuali favoritismi nell’esame di italiano di Suarez (e non a causa della fede rossonera). Anche sotto il suo tweet la maggior parte dei commenti non sembrano dare ragione a Lerner: “La questione posta dai a suo dire “nazionalisti” è di porre un freno a continui sbarchi nel nostro paese di individui senza identità, senza sapere se nel loro paese erano delinquenti e di fermare il traffico di esseri umani”. Insomma il punto è: che c’azzecca l’affaire Suarez con quest’attacco proditorio contro i cattivi sovranisti? Niente. Ma come al solito Gad Lerner non ha perso occasione per sferrare l’ennesimo attacco gratuito.

Davide Romano